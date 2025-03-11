Чому на переговорах України та США в Саудівській Аравії немає жінок

Україна та США проводять переговори у Джидді (Саудівська Аравія) 11 березня. На цій зустрічі української та американської делегацій обговорюватимуться питання миру та налагодження двосторонніх відносин. Зазначимо, що серед учасників переговорів немає жодної жінки.

Чи дійсно згідно з дипломатичним етикетом на переговорах не повинно бути жінок та які традиції наразі у саудитів - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чому на переговорах в Джидді немає жінок?

Варто зазначити, що Саудівська Аравія - країна з глибоко вкоріненими традиціями ісламу, які впливають на суспільне та політичне життя. Хоча останніми роками держава зробила кроки до лібералізації, зокрема дозволивши жінкам водити автомобілі та обіймати державні посади, суспільні норми щодо гендерного розподілу все ще зберігаються.

Українська делегація прямує на переговори з американською стороною у Джидді (фото: МЗС України)

У традиційній дипломатичній практиці Саудівської Аравії участь жінок у переговорах є винятком, а не правилом. Іноземні делегації, які прибувають до країни, часто намагаються адаптуватися до місцевого етикету, уникаючи конфлікту з приймаючою стороною.

Державні установи країни довгий час були виключно чоловічими, що призвело до відсутності жінок на високих посадах у політиці.

Офіційні делегації формуються залежно від тематики переговорів, рівня представництва та спеціалізації учасників. Враховуючи, що обговорення в Джидді стосуються безпекових і військових питань, до складу української та американської делегацій увійшли переважно високопосадовці-чоловіки, які мають відповідний досвід у цих сферах: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса.

Переговори між США та Україною в Джидді (фото: t.me/ermaka2022)

Американську делегацію на переговорах очолюють високопоставлені представники: Державний секретар Марко Рубіо, Радник президента з національної безпеки Майк Волц та Спеціальний представник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Зазначимо, що у міжнародній політиці немає формальних обмежень щодо участі жінок у переговорах, і в багатьох випадках жінки-дипломати, політики та військові експерти беруть активну участь у подібних зустрічах, зокрема представниці США та ЄС неодноразово відвідували королівство у складі офіційних делегацій.

Сьогодні в Саудівській Аравії гендерний поділ у офіційних зустрічах частково зберігається лише у місцевих урядових структурах або під час релігійних заходів.

Додамо, що останніми роками в Саудівській Аравії жінкам дозволили більше прав і свобод у межах реформ, ініційованих кронпринцом Мухаммедом бін Салманом.

Ось деякі з найважливіших змін:

право керувати автомобілем (з 2018 року) (Саудівська Аравія була останньою країною у світі, де жінкам було заборонено водити авто)

жінки отримали право подорожувати без дозволу опікуна-чоловіка, реєструвати народження дітей, шлюби та розлучення

жінкам дозволили працювати у сфері юриспруденції, правоохоронних органах та військових структурах

відвідування стадіонів та культурних заходів (раніше жінки не могли відвідувати спортивні події, але тепер для них є спеціальні зони на стадіонах)

жінки можуть самостійно відкривати бізнес

скасування обов'язкового носіння абаї

жінок почали призначати на високі державні посади, зокрема в дипломатичних місіях.

Ці реформи є частиною стратегії Vision 2030, спрямованої на модернізацію країни.