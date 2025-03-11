Сибіга пояснив, чому припинення вогню пропонують запровадити лише на 30 днів

Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, оскільки це може почати шлях до завершення війни з Росією. Про замороження конфлікту не йдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у Facebook .

Він зазначив, що у спільній заяві зі США Україна зробила крок "на випередження", який доводить, що вона готова просуватися на шляху до справедливого завершення війни.

"Україна не перешкоджає миру, вона є партнером у його відновленні. Так відбувається, коли говорять союзники - відверто, щиро і предметно", - додав глава МЗС.

Сибіга уточнив, що йдеться про припинення вогню на 30 днів, яке може бути встановлено в разі, якщо Росія погодиться на такий крок. Наразі американська сторона обговорюватиме таке питання з росіянами.

"Чому важливе саме таке тимчасове припинення вогню - тому що це в жодному разі не про заморожений конфлікт. Йдеться лише про спробу розпочати шлях до завершення війни у справедливий спосіб. Це також крок, який демонструє, хто насправді зацікавлений у мирі", - пояснив міністр закордонних справ.