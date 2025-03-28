Король Чарльз III вперше з'явився на публіці після госпіталізації: як він виглядає зараз (фото)

Напередодні британський король Чарльз III скасував усі заплановані заходи на тлі погіршення самопочуття. Він був тимчасово госпіталізований до лікарні через побічні ефекти від лікування раку.

Що зі здоров'ям короля Чарльза III

У четвер, 27 березня, Букінгемський палац повідомив, що король Чарльз III змушений скасувати заплановані заходи через "побічні ефекти" від лікування раку. 76-річний монарх відвідав лондонську клініку в другій половині дня і тепер перебуває вдома в Кларенс-хаусі.

"Після запланованого і безперервного лікування від раку Король відчув тимчасові побічні ефекти, які вимагали короткого періоду спостереження в лікарні. Тому денні заходи Його Величності були відкладені", - заявили представники.

Чарльз III також попросив вибачення перед тими, хто міг відчути незручності чи розчарування внаслідок скасування зустрічей.

Джерела заявили, що побічні ефекти від лікування раку були "незначною перешкодою" на шляху. Після повернення додому король був у доброму гуморі та стані. Навіть працював над державними документами та здійснював дзвінки зі свого кабінету.

Як зараз виглядає король Чарльз III

У п'ятницю, 28 березня, монарх з'явився на публіці, покидаючи Кларенс-хаус в Лондоні. На чорному Audi він збирався поїхати до свого маєтку в Глостерширі. На шляху він помахав рукою всім доброзичливцям, які зібралися біля воріт. Чарльз III виглядав бадьоро, посміхаючись народу.

Як зараз виглядає король Великої Британії (фото: GettyImages)

Нагадаємо, про те, що король Чарльз III бореться з раком, стало відомо у лютому 2024 року. Конкретну форму хвороби представники монарха не розкрили, але відтоді він проходить лікування. Спростовуючи заяви ЗМІ, представники монарха сказали лише, що у нього немає раку простати. За місяць після публічної заяви його невістка Кейт Міддлтон оголосила, що також лікується від онкології. 43-річна принцеса Уельська зараз перебуває в стадії ремісії, про що вона повідомила в січні.

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