Король Чарльз III впервые появился на публике после госпитализации: как он выглядит сейчас (фото)

Накануне британский король Чарльз III отменил все запланированные мероприятия на фоне ухудшения самочувствия. Он был временно госпитализирован в больницу из-за побочных эффектов от лечения рака.

Как сегодня выглядит и чувствует себя монарх, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что со здоровьем короля Чарльза III

В четверг, 27 марта, Букингемский дворец сообщил, что король Чарльз III вынужден отменить запланированные мероприятия из-за "побочных эффектов" от лечения рака. 76-летний монарх посетил лондонскую клинику во второй половине дня и теперь находится дома в Кларенс-хаусе.

"После запланированного и непрерывного лечения от рака Король испытал временные побочные эффекты, которые требовали короткого периода наблюдения в больнице. Поэтому дневные мероприятия Его Величества были отложены", - заявили представители.

Чарльз III также извинился перед теми, кто мог почувствовать неудобства или разочарование в результате отмены встреч.

Источники заявили, что побочные эффекты от лечения рака были "незначительным препятствием" на пути. По возвращении домой король был в хорошем настроении и состоянии. Даже работал над государственными документами и совершал звонки из своего кабинета.

Как сейчас выглядит король Чарльз III

В пятницу, 28 марта, монарх появился на публике, покидая Кларенс-хаус в Лондоне. На черном Audi он собирался поехать в свое поместье в Глостершире. По пути он помахал рукой всем доброжелателям, которые собрались у ворот. Чарльз III выглядел бодро, улыбаясь народу.

Как сейчас выглядит король Великобритании (фото: GettyImages)

Напомним, о том, что король Чарльз III борется с раком, стало известно в феврале 2024 года. Конкретную форму болезни представители монарха не раскрыли, однако с тех пор он проходит лечение. Опровергая заявления СМИ, представители монарха сказали лишь, что у него нет рака простаты. Через месяц после публичного заявления его невестка Кейт Миддлтон объявила, что также лечится от онкологии. 43-летняя принцесса Уэльская сейчас находится в стадии ремиссии, о чем она сообщила в январе.

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