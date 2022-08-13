Когда надо копать картофель, чтобы он точно долежал до весны: советы украинцам

Когда можно собирать урожай

Обычно украинцы к сбору урожая приступают в последнюю десятидневку августа, то есть, 20-31 августа. Можно перенести эти хлопоты и на начало сентября.

Многое зависит от погодных условий летом, сортов клубня, степеней зрелости, да и свободного времени в общем - потому что для сбора урожая надо собрать "команду".

Как определить, что картофель пора копать

Обычно это определяют по ботве: поникла, пожелтела и подсохла - можно копать.

Однако бывает так, что на участке некоторые кусты стоят еще зеленые, тогда как другие - сухие.

Такое случается из-за ошибки при посадке, когда сорта с разным сроком созревания высаживают на одном "пролете".

Перед тем, как начать копать все под чистую - проведите тестирование. Выкопайте по несколько кустов в разных частях огорода. Самый главный признак зрелого картофеля: клубни легко отпадают от ботвы, а кожура на них не шелушится, как на молодом картофеле.

Определить можно и по срокам: копать картофель нужно примерно через 80-100 дней после посадки.

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Если ботва зеленая, клубни не отпадают - копать рано (фото: Superagronom)

Когда надо копать картофель по лунному календарю на август-сентябрь 2022

Календарь садовода и огородника говорит, что 25 августа - лучший день для уборки и сушки плодов, выкапывания луковиц и клубней, в том числе картофеля, сбора лекарственных трав.

4 сентября считается лучшим днем этого месяца для уборки на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля, лука, сбор семян лекарственных растений.

Следите за прогнозом погоды

Чтобы картофель немного подсох, когда вы достанете его из земли, надо теплый день без дождя. Поэтому, если у вас большой огород, просмотрите прогноз погоды (обычно, наиболее точный - это три дня вперед).

Предварительно же, по данным для Киева от ресурса Gismeteo, последняя десятидневка августа будет умеренно теплой, +20 и выше.

В первую часть сентября также погода будет способствовать огородным хлопотам. Дождей ожидается умеренное количество.

Какая будет погода в Киеве в течение августа-сентября

Укргидрометцентр прогнозирует, что средняя месячная температура предполагается 20-25 тепла, в Карпатах 17-19, что на 1,5-2,0 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 32-72 мм, в Карпатах 86-110 мм, что в пределах (80-100%) нормы.

Как сажали - так и копайте!

Сейчас выкапывание картофеля даже на частных участках более механизировано. Многие украинцы вместо лопат используют мини-тракторцы (мотоблоки), которые помогают как посадить картофель, так и собрать урожай. Поэтому процесс выкапывания происходит быстрее.

Но помните: если сажали под лопату, выбирать тоже надо под лопату. Поскольку ряды, посаженные лопатой будут отличаться от тех, которые посажены под мотоблок, поэтому последний может просто порезать кусты.

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Украинцы давно копают картофель с помощью мотоблоков (фото: Facebook/Роман Шептицкий)

Что делать, когда выкопали картофель

После того как картофель оказался на поверхности, дайте ему немного обсохнуть, но не долго. Он не должен "испечься" на солнце, или, тем более, позеленеть.

Далее клубни надо немного просушить и посортировать на:

мелкие

посадочные (меньше средней)

крупные и средние

гигантские

порезанные

больные

Также важно перебрать картофель по сортам - он и храниться может по-разному, и на посадочный нельзя смешивать сорта.

Больные плоды лучше, конечно, выбросить сразу. Посадочный картофель надо хранить отдельно и обязательно по сортам. Крупный пойдет на еду или продажу - такой картофель хранится лучше всего - круглый, ровный, без болезней.

Гигантский и порубленный лучше съесть в первую очередь, такой долго не лежит обычно. Потому что огромные клубни часто пустеют внутри, а порезанные лопатой или мотоблоком рискуют подхватить болезнь и сгнить.

Мелкий можно сварить и скормить животным, если таких нет - можно варить и жарить вместе с кожурой, пока не загрубел. На вкус будет как молодой, главное - хорошо помыть.

Не опоздайте!

Если затянуть с этим "удовольствием" на поздний сентябрь, может подвести нестабильная осенняя погода. Придется копаться в грязи, долго сушить, отбивать комья земли от корнеплодов.

Ботва осенью очень быстро усыхает и пропадает. Тогда вам придется проводить квест, выискивая кусты, подкапывать наугад, разрезая или пропуская картофелины.

Как правильно хранить картофель

После того как картофель забран с огорода, его стоит просушить во дворе перед опусканием в погреб.

Лучше всего - сделать специальные сетки, заграждения, или просто высыпать кучей. Главное - защитить клубни от прямого солнца и дождя.

В идеале, они должны полежать 1-2 дня, если не очень жарко, и до 1 дня, если температура высокая. Картофель в куче просто может спариться.

После этого картофель можно отправлять на хранение в погреб: в мешках, ящиках, специально отгороженных загонах.

Важно, чтобы снизу также была вентиляция, то есть на землю тару с клубнями ставить нельзя.

Если у вас много картофеля, позаботьтесь о вентиляции (фото: Facebook.com/farm.adelaida)

Следите, чтобы во время пересыпания из тары в тару, плоды сильно не бились, ведь поврежденные места могут привести к дальнейшей порче.

Температура хранения в погребе должна быть 2-3 градуса тепла, влажность - от 85 до 90%.

Желаем вам хорошего урожая и легких сборов!