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Экономист объяснил, почему украинцы начали тратить больше денег на хлеб и картофель

Новина українською →
Понедельник 08 августа 2022 19:02
Экономист объяснил, почему украинцы начали тратить больше денег на хлеб и картофель Коллаж РБК-Украина: Украинцы стали больше есть хлеба и картофеля
Автор: Светлана Мащенко

Украинцы стали больше потреблять хлеба и картофеля, а мяса, овощей и фруктов наоборот - меньше. Кроме того процент расходов на пищевые продукты от заработка увеличился.

Об этом рассказал эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в эфире Громадського радіо.

Как производился расчет?

Так, за июль была проанализирована статистика расчетов банковскими карточками ПриватБанка.

Оказалось, что в июле украинцы больше тратили денег на лекарства, электронику, рестораны и топливо.

Половина заработка - на продукты

Украинцы больше всего из своих доходов - 49% теперь тратят на продукты питания. До начала войны это было 42%.

"Сейчас у нас подскочили цены на продовольствие и добавилась инфляция в 21%. Это повлекло за собой дополнительные расходы", - говорит Олег Пендзин.

К примеру, среднеевропейская семья тратит на продукты от 12 до 18% своих доходов.

"У нас изменилась структура потребления. Чем беднее население, тем оно больше тратит на хлеб и картошку. Мы меньше начали есть мяса", - добавил эксперт.

Какова норма мяса для человека?

По словам специалиста, в год норма составляет 90 кг на человека. До войны мы потребляли 68 кг, а сейчас - 62 кг.

Кроме того, стали меньше есть фруктов. А хлеба и картошки наоборот - больше.

"Среди мяса мы выбираем курятину - 56%, тогда как европейцы едят лишь 20% курятины, предпочитая говядину", - говорит Олег Пендзин.

Также выросли расходы на медикаменты. Это связано с ростом курса доллара к гривне, а также с большим количеством заказов лекарств на фронт.

Ранее мы писали, что цены на гречку в Украине могут измениться.

Также сообщалось, что эксперт назвал продукты, которые подорожают к концу года.

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