Эти эффективные способы помогут избавиться от улиток в саду и огороде
Улитки обычно встречаются в саду или на огороде. Эти вредители наносят растениям большой вред. Они питаются молодыми растениями с нежной текстурой, а также цветами и плодами. Также улитки могут атаковать рассаду.
Об этом пишет Sante Plusmag.
Как избавиться от улиток
Кофейная гуща
Эксперты рекомендуют посыпать кофейной гущей у основания пораженных растений и это поможет избежать попадания улиток на другие растения.
Пиво
Можно наполнить емкость пивом и поставить ее возле растений. Улиток привлекает пиво, поэтому они утонут в жидкости.
Растения
Некоторые растения эффективно отпугивают улиток. Это касается цикламена, бегонии, настурции, лаванды или мяты. Эти растения можно выращивать рядом с растениями, на которых нападают улитки.
Также их можно использовать для приготовления воды для полива, которая защитит растения. Для этого размочите одно или несколько растений в десяти литрах воды и полейте этим раствором растения, которые нужно защитить.
Мульчирование почвы
Чтобы помешать перемещению улиток и не дать им приблизиться к вашим растениям, желательно установить мульчу в зараженных местах. Это можно сделать из льняных пайеток или стручков какао.
Кабачки
Улитки любят питаться кабачками. Вы можете срезать половину кабачка и оставить его в своем саду. Улитки будут питаться этим овощем и это позволит легко захватить их и избавиться.
Ранее мы сообщали, как избавиться от муравьев в доме и на огороде.
Также мы писали, что делать при укусах насекомых и пауков летом.