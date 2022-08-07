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Эти эффективные способы помогут избавиться от улиток в саду и огороде

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Воскресенье 07 августа 2022 07:20
Эти эффективные способы помогут избавиться от улиток в саду и огороде Как избавиться от улиток (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Улитки обычно встречаются в саду или на огороде. Эти вредители наносят растениям большой вред. Они питаются молодыми растениями с нежной текстурой, а также цветами и плодами. Также улитки могут атаковать рассаду.

Об этом пишет Sante Plusmag.

Как избавиться от улиток

Кофейная гуща

Эксперты рекомендуют посыпать кофейной гущей у основания пораженных растений и это поможет избежать попадания улиток на другие растения.

Пиво

Можно наполнить емкость пивом и поставить ее возле растений. Улиток привлекает пиво, поэтому они утонут в жидкости.

Растения

Некоторые растения эффективно отпугивают улиток. Это касается цикламена, бегонии, настурции, лаванды или мяты. Эти растения можно выращивать рядом с растениями, на которых нападают улитки.

Также их можно использовать для приготовления воды для полива, которая защитит растения. Для этого размочите одно или несколько растений в десяти литрах воды и полейте этим раствором растения, которые нужно защитить.

Мульчирование почвы

Чтобы помешать перемещению улиток и не дать им приблизиться к вашим растениям, желательно установить мульчу в зараженных местах. Это можно сделать из льняных пайеток или стручков какао.

Кабачки

Улитки любят питаться кабачками. Вы можете срезать половину кабачка и оставить его в своем саду. Улитки будут питаться этим овощем и это позволит легко захватить их и избавиться.

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