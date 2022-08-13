Коли треба копати картоплю, щоб вона точно долежала до весни: поради українцям

Коли можна збирати врожай

Зазвичай українці до збору врожаю приступають в останню десятиденку серпня, тобто, 20-31 серпня. Можна перенести ці клопоти й на початок вересня.

Багато чого залежить від погодних умов влітку, сортів бульби, ступенів зрілості, та й вільного часу загалом - бо для збору врожаю треба зібрати "команду".

Як визначити, що картоплю час копати

Зазвичай це визначають по бадиллю: поникло, пожовкло і підсохло - можна копати.

Проте буває так, що на ділянці деякі кущі стоять ще зелені, тоді як інші - сухі.

Таке трапляється через помилку при посадці, коли сорти з різним терміном дозрівання висаджують на одному "прольоті".

Перед тим, як почати копати все під чисту - проведіть тестування. Викопайте по кілька кущів в різних частинах городу. Найголовніша ознака зрілої картоплі: бульби легко відпадають від бадилля, а шкірка на них не лущиться, як на молодій картоплі.

Визначити можна і по термінах: копати картоплю потрібно приблизно через 80-100 днів після посадки.

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Якщо бадилля зелене, бульби не відпадають - копати рано (фото: Superagronom)

Коли треба копати картоплю за місячним календарем на серпень-вересень 2022

Календар садівника та городника говорить, що 25 серпня - найкращий день для збирання і сушіння плодів, викопування цибулин і бульб, в тому числі картоплі, збору лікарських трав.

4 вересня вважається найкращим днем цього місяця для прибирання на тривале зберігання всіх культур, включаючи викопування картоплі, цибулі, збору насіння лікарських рослин.

Стежте за прогнозом погоди

Щоб картопля трохи підсохла, коли ви дістанете її із землі, треба теплий день без дощу. Тому, якщо у вас великий город, продивіться прогноз погоди (зазвичай, найбільш точний - це три дні наперед).

Попередньо ж, за даними для Києва від ресурсу Gismeteo, остання десятиденка серпня буде помірно теплою, +20 і вище.

У першу частину вересня також погода сприятиме городнім клопотам. Дощів очікується помірна кількість.

Яка буде погода в Києві протягом серпня-вересня

Укргідрометцентр прогнозує, що середня місячна температура передбачається 20-25 тепла, в Карпатах 17-19, що на 1,5-2,0 градуси вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 32-72 мм, в Карпатах 86-110 мм, що в межах (80-100%) норми.

Як садили - так і копайте!

Зараз викопування картоплі навіть на приватних ділянках більш механізоване. Багато українців замість лопат використовують міні-тракторці (мотоблоки), які допомагають як посадити картоплю, так і зібрати врожай. Тому процес викопування відбувається швидше.

Але пам'ятайте: якщо садили під лопату, вибирати теж треба під лопату. Оскільки ряди, посаджені лопатою будуть відрізнятися від тих, які посаджені під мотоблок, тому останній може просто порізати кущі.

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Українці давно копають картоплю за допомогою мотоблоків (фото: Facebook/Роман Шептицький)

Що робити, коли викопали картоплю

Після того, як картопля опинилася на поверхні, дайте їй трохи обсохнути, але не довго. Вона не має "спектися" на сонці, чи, тим паче, позеленіти.

Далі бульбу треба трохи просушити й посортувати на:

дрібну

посадкову (менше середньої)

крупну і середню

гігантську

посічену

хвору

Також важливо перебрати картоплю за сортами - вона і зберігатися може по-різному, і на посадкову не можна змішувати сорти.

Хвору краще, звісно, викинути одразу. Посадкову треба зберігати окремо і обов'язково за сортами. Крупна піде на їжу, або продаж - така картопля зберігається найкраще - кругла, рівненька, без хвороб.

Гігантську та посічену краще з'їсти в першу чергу, така довго не лежить зазвичай. Бо величезна часто пустіє всередині, а порізана лопатою чи мотоблоком ризикує підхопити хворобу і згнити.

Дрібну можна зварити і згодувати тваринам, якщо таких нема - можна варити й смажити разом зі шкіркою, поки не загрубіла. На смак буде як молода, головне - добре помити.

Не запізніться!

Якщо затягнути з цим "задоволенням" на пізній вересень, може підвести нестабільна осіння погода. Доведеться копатися в бруді, довго сушити, відбивати грудки землі від коренеплодів.

Бадилля восени дуже швидко всихає і пропадає. Тоді вам доведеться проводити квест, вишукуючи кущі, підкопувати навмання, розрізаючи або пропускаючи картоплини.

Як правильно зберігати картоплю

Після того як картопля забрана з городу, її варто просушити у дворі перед опусканням до погребу.

Найкраще - зробити спеціальні сітки, загорожі, чи просто висипати купою. Головне - захистити бульби від прямого сонця і дощу.

В ідеалі, вона має полежати 1-2 дні, якщо не дуже спекотно, і до 1 дня, якщо температура висока. Картопля в купі просто може спаритися.

Після цього картоплю можна відправляти на зберігання в погріб: в мішках, ящиках, спеціально відгороджених загонах.

Важливо, щоб знизу також була вентиляція, тобто на землю тару з бульбами ставити не можна.

Якщо у вас багато картоплі, потурбуйтеся про вентиляцію (фото: Facebook.com/farm.adelaida)

Стежте, щоб під час пересипання з тари в тару, картопля сильно не билася, адже пошкоджені місця можуть призвести до подальшого псування.

Температура зберігання в погребі має бути 2-3 градуси тепла, вологість - від 85 до 90%.

Бажаємо вам хорошого врожаю і легких зборів!