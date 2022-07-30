Что и когда сажать на огороде и в саду в конце лета: псевной календарь на август
В последний месяц лета работы на огородах в основном сосредотачиваются на сборе урожая, а также на заготовках на зиму, но и для высадки овощей и пересадки ягод у земледельца должно найтись время. Поэтому многие дачники обращают внимание на специальные посевные календари, чтобы определить удачные для тех или иных работ даты.
Что и как лучше садить, график работ на огороде и в саду в августе 2022 - читайте в материале Styler.
Правила для работы на огороде по фазам Луны
На жизненный цикл растений оказывает значительное влияние положение спутника нашей планеты - луны, что и важно учитывать при работе на грядках.
В полнолуние (12 августа) и новолуние (27 августа) нельзя заниматься посевом.
На растущую луну (с 1 по 11 августа и с 28 по 31 августа) лучше сажать растения с полезной надземной частью.
На убывающую луну (с 13 по 26 августа) рекомендуют садить корнеплоды и луковичные.
Благоприятные / неблагоприятные даты
- Благоприятные дни для посева и посадки всех растений такие: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 30, 31 августа 2022 года.
- Неблагоприятные даты: 11, 12, 26, 27 августа 2022.
Что именно и когда садить и сеять
Корнеплоды
- Картофель: 9, 10 17, 18, 19 августа
- Редис: 2-4, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 30-31 августа
- Морковь, свекла, пастернак: 2-4, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 30-31 августа
- Редька: 2-4, 5-6, 9-10, 17-19, 22-24, 30-31 августа
Овощи
- Томаты: 5, 6, 17-19, 22-24 августа
- Огурцы: 2-6, 10, 17-19, 30-31 августа
- Кабачки, тыква, патиссоны: 17-19, 22-24 августа
- Сладкий, острый перец: 2-6, 10, 17-19, 30-31 августа
- Ранняя капуста: 2-4, 17-19, 30-31 августа
- Кале, другая листовая капуста: 2-6, 10, 17-19, 30-31 августа
- Фасоль, горох (прочие стручковые): 2-4, 17-19, 30-31 августа
- Зерновые: 2-10, 17-19, 22-24, 30-31 августа
Луковые
- Лук (на зелень): 2-6, 10, 17-19, 30-31 августа
- Декоративно-съедобные луки: 2-4, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 30-31 августа
Зелень и травы
- Щавель: 2-6, 10, 17-19, 30-31 августа
- Шпинат: 2-6, 9-10, 30-31 августа
- Листовый салат: 2-6, 9-10, 13-19, 30-31 августа
- Укроп: 2-6, 9-10, 13-19, 30-31 августа
- Петрушка, кинза и сельдерей на листьях: 2-6, 9-10, 17-19, 30-31 августа
- Рукола, кресс, листовая горчица: 2-6, 9-10, 30-31 августа
- Базилик, розмарин (прочие пряные травы): 5-6, 17-19, 22-25, 28-31 августа
- Лекарственные / чайные культуры: 2-8, 17-19, 30-31 августа
- Микрозелень: 2-6, 9-10, 17-19, 30-31 августа
Ягодно-плодовый сад
- Яблоня: 7, 8, 17-19 августа
- Земляника и клубника: 2-6, 9-10, 17-24, 30 августа
- Груша: 2, 3, 4, 30, 31 августа
- Малина: 4-6, 20-24, 31 августа
- Черешня: 7, 8, 17-19, 25-26 августа
- Абрикос, вишня, слива, персик: 2-4, 7-8, 17-19, 30-31 августа
- Виноград: 2-6, 13-14, 20-24, 30-31 августа
- Калина, шиповник, рябина: 4-8, 13-14, 17-19, 22-24 августа
- Боярышник: 4-6, 8-9, 15-19, 31 августа
- Грецкий орех, фундук: 7, 8, 17-19 августа
- Смородина: 4-6, 8-10, 13-14, 22-25 августа
- Крыжовник и другие ягодники: 4-6, 9-10, 22-24, 31 августа
Декоративные растения
- Однолетники: 1-6, 9-10, 15-16, 22-24, 28-31 августа
- Травянистые многолетники: 1-6, 17-19, 22-25, 28-31 августа
- Кустарники и деревья: 1, 7-8, 17-19, 25, 28-29 августа
- Луковичные и клубневые: 1-2, 4-6, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 28-29 августа
- Живые ограждения: 1, 7-8, 25, 28-29 августа
- Газоны: 1-4, 7-10, 15-16, 22-25, 28-31 августа
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