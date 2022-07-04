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Санитары сада и огорода: растения, которые помогают в защите от болезней и вредителей

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Понедельник 04 июля 2022 22:28
Санитары сада и огорода: растения, которые помогают в защите от болезней и вредителей Календула помогает бороться с вредителями в саду (freepik)
Автор: Марина Настевич

Если вы не хотите использовать химикаты, есть куда более экологичный способ бороться с вредителями. Можно высадить обычные растения, несложные в уходе и выращивании, которые отлично помогают в борьбе с насекомыми-вредителями вашего сада и огорода, а также могут защитить от некоторых болезней.

Список таких растений-санитаров читайте в материале ниже.

Растения-санитары сада и огорода:

Чернобрывцы (бархатцы), листовая горчица, календула - настоящие санитары. Они оздоравливают и возрождают зараженную почву. Кроме того, чернобрывцы вызывают неприятие у медведок (капустянок), нематод, морковных мух и иных непрошеных гостей, готовых уничтожить приглянувшиеся им садово-огородные культуры.

А запах календулы, по словам опытных дачников, привлекателен для божьих коровок, которые являются одними из главных врагов тли. Листья и стебли ноготков можно также закладывать в почву и использовать для компоста.

Лук и чеснок являются также хорошими санитарами и врачами. Они обладают способностью бороться с фитофторой. А если посадить их рядом с огурцами, можно защитить их от бактериоза.

Чеснок защищает астры, гвоздики, гладиолусы, розы от мучнистой росы, черной ножки, черной пятнистости и фузариоза.

И конечно, пряные растения - базилик, кориандр, мелисса, петрушка, тимьян, эстрагон (тархун). Запах этих растений, их фитонциды препятствуют распространению вредителей и болезней.

Практический опыт многих дачников показывает, что аромат шалфея неприятен для распространенных вредителей капусты и моркови - в частности, морковных и капустных мух, белянок, капустных совок.

В борьбе с колорадским жуком лучше использовать растения-репелленты, а это - петрушка, кориандр, лук, хрен, укроп, мята перечная, чеснок, фасоль и настурция. Их можно насеять в междурядья или сделать небольшие грядки в разных местах участка с картофелем.

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