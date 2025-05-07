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Колишня дружина Дзідзьо здивувала сміливою фотосесією на останньому місяці вагітності

Середа 07 травня 2025 12:10
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Колишня дружина Дзідзьо здивувала сміливою фотосесією на останньому місяці вагітності Співачка SLAVIA (фото: instagram.com/slavia_official)
Автор: Катерина Собкова

Колишня дружина українського співака Дзідзьо, співачка SLAVIA (справжнє ім'я - Ярослава Притула-Хома), яка нещодавно розповіла, чому досі не вийшла заміж за свого коханого, від якого вагітна, продемонструвала сміливі фото з животиком.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її пост в Instagram.

Для "вагітної" фотосесії вона обрала досить нестандартну ідею.

Майбутня мама позувала в чорному топі на бретельках і блакитній шовковій спідниці. Родзинкою став пітон, якого Ярослава тримала в руках.
Колишня дружина Дзідзьо здивувала сміливою фотосесією на останньому місяці вагітності
Колишня дружина Дзідзьо показалася на останньому місяці вагітності (фото: instagram.com/slavia_official)

Ба більше, співачка зізналася, що змогла подолати свій страх.
Колишня дружина Дзідзьо здивувала сміливою фотосесією на останньому місяці вагітності
Славія показала фото з животиком (фото: instagram.com/slavia_official)

"Дякую за ідею! Радію, що після довгих вагань я таки змогла побороти страх і подружитися з цим ласкавим, красивим пітончиком. Наприкінці зйомки не хотілося відпускати його з рук. Це був перший досвід спілкування з плазунами. Тепер я люблю змій", - написала вона.
Колишня дружина Дзідзьо здивувала сміливою фотосесією на останньому місяці вагітності
Співачка SLAVIA (фото: instagram.com/slavia_official)

Зазначимо, що Ярослава має чудовий вигляд і просто-таки сяє від щастя.

Як відреагували в мережі

Фоловери співачки тут же почали коментувати її незвичну фотосесію вагітності:

  • "Вам дуже личить такий стан. І за сміливість - окреме браво!"
  • "Зачаровує"
  • "Це дуже сміливо"
  • "Ну це, звісно, епатажно, але для мене вагітність і змія не асоціюються, хоча розумію, що модель, можливо, вкладала в цей образ свій сенс.

Колишня дружина Дзідзьо здивувала сміливою фотосесією на останньому місяці вагітності
Колишня Дзідзьо показала сміливі фото з животиком (фото: instagram.com/slavia_official)

Що відомо про особисте життя SLAVIA

Ярослава Притула-Хома і DZIDZIO (справжнє ім'я - Михайло Хома) були у стосунках близько 20 років. З 2013 по 2021 рік пара була в офіційному шлюбі. Потім вони розлучилися, але зберегли дружні стосунки.

Навесні 2025 року стало відомо, що Ярослава вагітна від Андрія Павлюка - підприємця з Житомира. Вони познайомилися в кіношколі на курсах і довгий час були просто друзями, а потім між ними зав'язалися романтичні стосунки.

До слова, пара досі не одружилася. Однак Ярослава та Андрій планують це зробити до народження спільної дитини.
Колишня дружина Дзідзьо здивувала сміливою фотосесією на останньому місяці вагітності
Slavia та Андрій Павлюк (фото: instagram.com/andrei_pavliuk_starberg)

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