Колишня дружина Дзідзьо здивувала сміливою фотосесією на останньому місяці вагітності

Колишня дружина українського співака Дзідзьо, співачка SLAVIA (справжнє ім'я - Ярослава Притула-Хома), яка нещодавно розповіла, чому досі не вийшла заміж за свого коханого , від якого вагітна, продемонструвала сміливі фото з животиком.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її пост в Instagram.

Для "вагітної" фотосесії вона обрала досить нестандартну ідею.

Майбутня мама позувала в чорному топі на бретельках і блакитній шовковій спідниці. Родзинкою став пітон, якого Ярослава тримала в руках.



Колишня дружина Дзідзьо показалася на останньому місяці вагітності (фото: instagram.com/slavia_official)

Ба більше, співачка зізналася, що змогла подолати свій страх.



Славія показала фото з животиком (фото: instagram.com/slavia_official)

"Дякую за ідею! Радію, що після довгих вагань я таки змогла побороти страх і подружитися з цим ласкавим, красивим пітончиком. Наприкінці зйомки не хотілося відпускати його з рук. Це був перший досвід спілкування з плазунами. Тепер я люблю змій", - написала вона.



Співачка SLAVIA (фото: instagram.com/slavia_official)

Зазначимо, що Ярослава має чудовий вигляд і просто-таки сяє від щастя.

Як відреагували в мережі

Фоловери співачки тут же почали коментувати її незвичну фотосесію вагітності:

"Вам дуже личить такий стан. І за сміливість - окреме браво!"

"Зачаровує"

"Це дуже сміливо"

"Ну це, звісно, епатажно, але для мене вагітність і змія не асоціюються, хоча розумію, що модель, можливо, вкладала в цей образ свій сенс.



Колишня Дзідзьо показала сміливі фото з животиком (фото: instagram.com/slavia_official)

Що відомо про особисте життя SLAVIA

Ярослава Притула-Хома і DZIDZIO (справжнє ім'я - Михайло Хома) були у стосунках близько 20 років. З 2013 по 2021 рік пара була в офіційному шлюбі. Потім вони розлучилися, але зберегли дружні стосунки.

Навесні 2025 року стало відомо, що Ярослава вагітна від Андрія Павлюка - підприємця з Житомира. Вони познайомилися в кіношколі на курсах і довгий час були просто друзями, а потім між ними зав'язалися романтичні стосунки.

До слова, пара досі не одружилася. Однак Ярослава та Андрій планують це зробити до народження спільної дитини.



Slavia та Андрій Павлюк (фото: instagram.com/andrei_pavliuk_starberg)