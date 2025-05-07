Экс-жена Дзидзьо удивила смелой фотосессией со змеей на последнем месяце беременности

Бывшая жена украинского певца Дзидзьо, певица SLAVIA (настоящее имя - Ярослава Притула-Хома), которая недавно рассказала, почему до сих пор не вышла замуж за своего возлюбленного , от которого беременна, продемонстрировала смелые фото с животиком.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее пост в Instagram.

Для "беременной" фотосессии она выбрала достаточно нестандартную идею.

Будущая мама позировала в черном топе на бретельках и голубой шелковой юбке. Изюминкой стал питон, которого Ярослава держала в руках.



Бывшая жена Дзидзьо показалась на последнем месяце беременности (фото: instagram.com/slavia_official)

Более того, певица призналась, что смога преодолеть свой страх.



Славия показала фото с животиком (фото: instagram.com/slavia_official)

"Спасибо за идею! Радуюсь, что после долгих колебаний я таки смогла побороть страх и подружиться с этим ласковым, красивым питончиком. В конце съемки не хотелось отпускать его из рук. Это был первый опыт общения с пресмыкающимися. Теперь я люблю змей", - написала она.



Певица SLAVIA (фото: instagram.com/slavia_official)

Отметим, что Ярослава прекрасно выглядит и просто-таки сияет от счастья.

Как отреагировали в сети

Фолловеры певицы тут же принялись комментировать ее необычную фотосессию беременности:

"Вам очень идет такое состояние. И за смелость - отдельное браво!"

"Завораживает"

"Это очень смело"

"Ну это, конечно, эпатажно, но для меня беременность и змея не ассоциируются, хотя понимаю, что модель, возможно, вкладывала в этот образ свой смысл.



Бывшая Дзидзьо показала смелые фото с животиком (фото: instagram.com/slavia_official)

Что известно про личную жизнь SLAVIA

Ярослава Притула-Хома и DZIDZIO (настоящее имя - Михаил Хома) были в отношениях около 20 лет. С 2013 по 2021 год пара была в официальном браке. Затем они развелись, но сохранили дружеские отношения.

Весной 2025 года стало известно, что Ярослава беременна от Андрея Павлюка - предпринимателя из Житомира. Они познакомились в киношколе на курсах и долгое время были просто друзьями, а потом между ними завязались романтические отношения.

К слову, пара до сих пор не поженилась. Однако Ярослава и Андрей планируют это сделать до рождения совместного ребенка.



Slavia и Андрей Павлюк (фото: instagram.com/andrei_pavliuk_starberg)