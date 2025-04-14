Екс-дружина Дзідзьо розкрила, хто її новий коханий, від якого вона вагітна первістком
Ексдружина українського співака Дзідзьо, виконавиця Ярослава Хома, більш відома як SLAVIA, розсекретила, чим займається її новий коханий та чи узаконили вони вже свої стосунки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю артистки для “Коротко Про”.
Днями співачка вирішила поділитися важливими новинами зі свого особистого життя: вона більше не самотня й очікує на появу первістка.
Як з'ясувалося, її новий коханий - бізнесмен, на ім'я Андрій.
"Його звати Андрій. Він не публічна людина, він бізнесмен. Ми завжди разом, і мені це дуже подобається. Він підтримує мене у моїй творчості, завжди мене надихає творити ще більше, йому подобаються мої пісні. Він завжди зі мною на концертах. Це те, чого я хотіла. Я мріяла, щоб ми з чоловіком завжди були разом, щоб добре йому було зі мною, а мені - з ним", - зізнається знаменитість.
Зі слів SLAVIA, наразі вона не перебуває у шлюбі. Втім, разом із коханим вони планують офіційно оформити свої стосунки. Slavia (фото: instagram.com/slavia_official)
Співачка каже, що мріє про спокійне, скромне весілля без гучних урочистостей - цей день їй хотілося б провести лише з найближчою людиною.
Артистка додає, що одного разу вже святкувала пишне весілля, тож повторювати подібний сценарій більше не прагне.
"Я хочу дуже тихо. Навіть не хочу друзям говорити. У мене вже це було, і мені це неважливо. Нам дуже добре вдвох. А гучні святкування я вже пройшла. До того ж я вісім років працювала на корпоративах, на весіллях, мені це не цікаво", - сказала SLAVIA.
До слова, зірка також поділилася історією знайомства зі своїм коханим. Як з’ясувалося, їхні шляхи перетнулися на курсах у кіношколі, куди вони обидва вирішили записатися.
Чоловік одразу звернув увагу на артистку, а вона, своєю чергою, відчула, що поруч - близька за духом людина. Slavia (фото: instagram.com/slavia_official)
Проте романтичні стосунки між ними зав’язалися не одразу - спершу їх об’єднала дружба, під час якої вони краще дізнавалися один про одного.
"Ми разом ходили до кіношколи на курси, він сидів навпроти і просто пронизував мене своїм поглядом. Я, зазвичай, не люблю таких прямих поглядів. І сама не дивлюся прямо в очі. А тут такий контакт! Вперше в житті отак прямо в очі дивилася чоловіку. Одразу відчула, що це моя людина. Але не одразу близько підпустила до себе. Ми спілкувалися як друзі, разом проводили час, я придивлялася до нього, перш ніж у нас почалися серйозні стосунки", - розповіла колишня дружина Дзідзьо.
До речі, у мережі ширяться чутки, що новим коханим співачки є підприємець з Житомира Андрій Павлюк, який володіє компанією, що займається виробництвом і реалізацією кам’яних матеріалів.
Він також брав участь у шоу "Наречена для тата" 2019 року. Slavia та Андрій Павлюк (фото: instagram.com/andrei_pavliuk_starberg)
Чоловік іноді публікує у своїх соцмережах спільні фото з артисткою і не приховує теплих почуттів до неї.Slavia та Андрій Павлюк (фото: instagram.com/andrei_pavliuk_starberg)
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