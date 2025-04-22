Ексдружина Дзідзьо чесно відповіла, чому досі не вийшла заміж за коханого, від якого вагітна

Колишня дружина Дзідзьо, співачка SLAVIA, зізналася, чому досі не вийшла заміж за свого нового коханого, від якого чекає на первістка.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю артистки Славі Дьоміну.

На запитання Дьоміна, чи зробив їй Андрій Павлюк пропозицію, Ярослава відповіла ствердно.

"Так, звичайно. Це так логічно, так зрозуміло. Дитина - це найважливіше, вже коли люди вирішують створити нове життя, це ж, напевно, щось більше між ними, ніж ці пропозиції. Ти розумієш, дитина - це ж важливо", - наголосила артистка.

На що Дьомін не вгамовувався й уточнив: "Ви не одружені на сьогоднішній день? Не розписані? Чи буде це найближчим часом".

Ярослава відповіла, що вони планують це зробити до народження спільної дитини.

"Так, це потрібно зробити до народження дитини. Зараз просто ретроградна Венера. Зараз поганий період для цього", - зазначила співачка.

Крім того Slavia зазначила, що вона досі на прізвищі свого колишнього чоловіка - Хома.

"Все нормально, просто дійсно поганий період. Навіщо поспішати. Я, до речі, не змінювала досі прізвище. Я - Ярослава Хома. Бо я знала, що я буду вдруге виходити заміж. Я не робила цих зайвих рухів, і ці події в нас, війна. І дуже багато в мене справ, щоб ще на це витрачати час", - наголосила вона.

Водночас майбутній чоловік Ярослави та батько її первістка за кадром зазначив, що вони вирішили одружитися за місяць до народження дитини.

"Це не проблема. Є люди, які основні в житті одне одного. Нам добре разом, нам не важливо, що думають люди. Ми це, звісно, зробимо, бо дитина має народити на прізвищі батька", - вважає ексдружина Дзідзьо.

Крім того, пара не планує влаштовувати пишне весілля.

"Я хочу зробити це по-тихому. Можливо, навіть у "Дії", просто розписатися. Я не хочу цих гулянь. У мене, по-перше, це вже було. По-друге, скільки ми вже весіль відіграли, відспівали корпоративів. У нас буде нове життя - це доказ нашого кохання. Ми разом цього хотіли, ми планували", - наголосила Ярослава.

Що відомо про нового коханого Slavia

Андрій Павлюк - український бізнесмен родом із Житомира, займається виробами з каменю та дерева.

Брав участь у шоу "Наречена для тата" у 2019 році. Виховує 12-річного сина від першого шлюбу.

Пара познайомилася в кіношколі на курсах акторської майстерності. Чоловік почав проявляти знаки уваги до SLAVIA. Зокрема, він надсилав їй квіти, дарував подарунки. Тоді вона була у шлюбі з Михайлом Хомою (Дзідзьо), тож такі знаки уваги сприймала з настороженістю.

"Я соромилася, я не розуміла, чого він хоче. Усі знають, що я заміжня. Що він хоче від заміжньої жінки? Він мені дарував подарунки, у нього так руки тремтіли. Я відчувала трепет, що людині важливі наші стосунки. Михайло (Дзідзьо - ред.) активізувався, почав мені дарувати квіти теж. Але я розуміла, що з Михайлом ми вже просто доживаємо", - зазначила Ярослава.

Незабаром вона зрозуміла, що зустріла споріднену душу.



Slavia та Андрій Павлюк (фото: instagram.com/andrei_pavliuk_starberg)

"Я з самого початку нашого спілкування відчула спорідненість душ, емоційний контакт, що нібито знаю людину сто років. Я нібито впізнала людину, з якою ми десь жили в минулому житті й були разом, і домовилися, що в цьому житті зустрінемося, і ось нарешті ми знайшли одне одного", - наголосила вона.

Андрій Павлюк уже встиг знятися в новому кліпі співачки на пісню "Дівка з перцем".