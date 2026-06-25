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Україна отримала велику партію літаків для підготовки військових пілотів

13:25 25.06.2026 Чт
2 хв
Які характеристики у навчальних літаків?
aimg Костянтин Широкун
Україна отримала велику партію літаків для підготовки військових пілотів Фото: ЗСУ отримали десять навчально-тренувальних літаках ALTO NG (mod.gov.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

ЗСУ отримали десять навчально-тренувальних літаках ALTO NG, які Україні передала Коаліція спроможностей повітряних сил, уряду Чехії та благодійного фонду Dárek pro Putina.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що поява цих легкомоторних бортів дозволить розгорнути повноцінну навчальну базу всередині країни, кардинально знизити вартість льотної години порівняно з бойовою авіацією та пришвидшити перехід українських льотчиків на складну західну техніку за стандартами НАТО.

Україна отримала велику партію літаків для підготовки військових пілотів

Літаки ALTO NG оснащені актуальним обладнанням, що дозволяє майбутнім пілотам ефективно відпрацьовувати базові та критично важливі військові навички, серед яких освоєння техніки керування в різних умовах, навігація процедурам зльоту і заходу на посадку, а також перехід на сучасні західні винищувачі.

Україна отримала велику партію літаків для підготовки військових пілотів

Такий підхід до тренувань значно підвищує боєготовність льотчиків, а захист неба робить простішим, сучаснішим та ефективнішим.

Україна отримала велику партію літаків для підготовки військових пілотів

Передача авіаційної техніки відбулася в межах міжнародної солідарності: п'ять літаків надійшли за прямої підтримки уряду Чехії, а ще п'ять – як допомога від чеських громадян через відомий благодійний фонд Dárek pro Putina.

Раніше повідомлялось, що українські війська отримали шведські радіолокаційні системи Giraffe, які здатні виявляти безпілотники різних типів, літаки та крилаті ракети.

Також ми писали, що вУкраїні створили унікальну ракету DART, яку запускають безпосередньо зі стратосферних аеростатів. Головною особливістю розробки стала її повна стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

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