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Ріанна вагітна втретє: перше фото з чималим животиком на Met Gala 2025

Вівторок 06 травня 2025 10:40
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Ріанна вагітна втретє: перше фото з чималим животиком на Met Gala 2025 Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri))
Автор: Катерина Собкова

Всесвітньо відома співачка Ріанна підтвердила чутки, що вона вагітна втретє від свого бойфренда - репера A$AP Rocky.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на нові фото співачки з Met Gala 2025.

Вчора в Нью-Йорку відбувся бал Met Gala 2025. Це благодійний вечір на підтримку Інституту костюма Метрополітен-музею, який цього року вже зібрав рекордну суму в 31 мільйон доларів.

Увага публіки була прикута до Ріанни, яка продемонструвала помітно кругленький животик. Співачка з'явилася в оригінальному костюмі, що нагадував чоловічий фрак, від Marc Jacobs.
Ріанна вагітна втретє: перше фото з чималим животиком на Met Gala 2025
Ріанна (фото: Getty Images)

Вона одягла довгу спідницю чорного кольору в білу смужку з оригінальним вирізом спереду, який підкреслив її цікавий стан, а також із бантом позаду. Також вона доповнила лук краваткою в горошок, укороченим блейзером і великим фетровим капелюхом.

Нагадаємо, співачка вже багато років у стосунках із репером A$AP Rocky. Вони були знайомі й раніше, але стосунки в них зав'язалися лише 2021 року.
Ріанна вагітна втретє: перше фото з чималим животиком на Met Gala 2025
Ріанна вагітна втретє (фото: Getty Images)

Уже через рік співачка повідомила, що чекає на дитину. У травні 2022 року народився первісток пари Ноа Мерес, а 2023-го - другий син Ріот. За останні роки Ріанну декілька разів підозрювали в третій вагітності.

Ріанна і раніше оголошувала про свої вагітності досить голосно. У січні 2022 року вона зробила це за допомогою фотосесії, а вдруге - просто зі сцени під час свого виступу на Super Bowl Halftime Show у 2023-му.

Зазначимо, що на початку 2025 року співачка знялася для нової колекції Love Your Way свого бренду спідньої білизни Savage X Fenty, яка була присвячена до Дня святого Валентина. Тоді підписники артистки прийшли в захват від побаченого і засипали Ріанну компліментами. Водночас деякі користувачі запідозрили співачку в третій вагітності.
Ріанна вагітна втретє: перше фото з чималим животиком на Met Gala 2025
Ріанна з синами (фото: instagram.com/badgalriri)

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