"Очевидний прогрес є". Гуморист Жогло висловився про аутизм 4-річного сина

Український гуморист і актор Володимир Жогло розповів про стан свого 4-річного сина Остапа, в якого діагностували розлад аутичного спектра.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю коміка для YouTube-каналу "Розмова".

Так, артист поділився непростим досвідом батьківства та зізнався, що попри всі виклики, його родина спостерігає позитивну динаміку в розвитку хлопчика.

"Нічого не змінилося, аутизм нікуди не зник. Звичайно, ми працюємо постійно, працюємо над тим, щоби хлопчисько розвивався, щоби в мого сина все було максимально створено для того, щоб він міг максимально соціалізуватися. Не знаю, наскільки нам це вдається, але прогрес очевидний, прогрес є", - зазначив Жогло.

За словами зірки “Вар'ятів-шоу”, дитина щодня проходить спеціальні заняття під наглядом фахівців. Володимир Жогло з дружиною та сином (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)

Гуморист також звернувся до батьків, які виховують дітей з РАС, із важливою порадою.

"Перше, що треба знати - не існує чарівної пігулки. І чудес не існує. Не буває так, що раз - і все закінчилось. Ні, це просто постійна робота - постійна робота над розвитком дитини, над його базовими вміннями соціалізуватися з-поміж інших", - сказав Володимир.

Він категорично виступає проти ізоляції таких дітей від суспільства.

"Я категорично відстоюю те, щоби ні в якому разі, за жодних обставин, не закривати дітей з розладом аутичного спектра від інших дітей або від інших процесів, притаманних дитині... Це все одно дитина", - додав комік. Володимир Жогло з дружиною та сином (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)

Жогло визнав, що майбутнє дитини з аутизмом передбачити неможливо.

"Це дуже специфічна особливість, і кожна дитина має індивідуальний шлях розвитку. Я не можу сказати, що в мене Остап через чотири роки буде такий. Це неможливо передбачити", - поділився артист.

Він також звернув увагу на різні сценарії, які можуть розвиватися у дітей із РАС у майбутньому.

"Є дуже багато яскравих прикладів людей, в яких є розлад аутичного спектру, але ти би ніколи про це не сказав. А є такі люди, які не мають базових навиків, які не можуть говорити, які все життя в памперсі, не можуть контролювати свої емоції. Таке теж є", - говорить актор.

Попри все, родина Жогла не виключає народження другої дитини. Володимир Жогло з дружиною та сином (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)

"Ми хочемо другу дитину. Але є великі страхи. Треба розуміти: якщо в тебе одна дитина особлива, то ти не застрахований від того, що і друга дитина буде особлива", - зізнався Володимир.

На питання, як родина ставиться до можливості, що друга дитина також матиме розлад, він відповів, що до всього потрібно бути готовим.

"Ну, ми вже знаємо. Ми вже знаємо, якщо ця ситуація є… Але ти повинен розуміти, що ми говоримо не тільки про розлад аутичного спектру", - сказав гуморист.

Він нагадав, що за останніми даними зі США, “зі всіх дітей тільки 47% народжується без патології”, додавши, що діагностика у світі стала набагато кращою. Попри страхи, родина готова до будь-якого сценарію.

“Ми з дружиною про це багато говорили. І я скажу, що як вже буде - так і буде”, - підсумував Жогло.

Нагадаємо, зірка гумористичного проєкту "Вар'яти-шоу" у 2020 році одружився на своїй коханій Ірині, яка молодша за нього не 8 років. Згодом у них народився син Остап.