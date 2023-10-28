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Колишній чоловік Лорак зустрівся з донькою у Туреччині. Як виглядає його дитина

Екс-обранець Лорак вирушив до Туреччини (фото: instagram.com/muratnalca)
Автор: Поліна Іваненко

Колишній чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджіоглу, зустрівся з донькою Софією. Він вирушив до Туреччини на тлі чуток про розлучення з молодою дружиною Лілією Реус.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), Налчаджіоглу вже показав фото з донькою від Лорак на своїй сторінці в Instagram.

Як виглядає донька Ані Лорак

12-річна Софія Налчаджіоглу більшу частину життя проводить з матір'ю. Лорак мешкає в РФ, тому й дитина часто перебуває на території країни-агресорки. Але іноді дівчинка бачиться з батьком. Налчаджіоглу зазвичай проводить із нею час у Туреччині.

На нових селфі бізнесмен усміхався поруч з донькою. Помітно, що Софія вже виросла, вона майже "наздогнала" тата та скоро стане такого ж зросту, як і він.

Екс-чоловік Лорак та його донька (скріншот)

Що донька Лорак робить у Туреччині

Разом з батьком Софія подорожує, ходить на екскурсії та проводить час з родичами. Налчаджіоглу, судячи з усього, дуже радіє можливості побути поруч з донькою, а тому робить чимало спільних фото з дитиною.

Колишній Ані Лорак та його донька (скріншот)

Також колишній чоловік показав свою матір. На одній зі світлин бабуся позувала поруч з онукою. 

Матір та донька Мурата Налчаджіоглу (скріншот)

Що відомо про особисте життя Мурата Налчаджіоглу 

Декілька місяців тому бізнесмен зіграв пишне весілля зі своєю обраницею - молодою візажисткою Лілією Реус. Але нещодавно з'явилися чутки про те, що Налчаджіоглу розлучається з дружиною. Жінка видалила усі фото з чоловіком, а також прибрала з соцмереж будь-які згадки про бізнесмена.

Згодом сам Налчаджіоглу відреагував на чутки про стрімке розлучення з другою дружиною. Він написав, що ніколи не обговорював своє особисте життя у мережі та не буде цього робити і зараз. Тому бізнесмен попросив фанів поважати його позицію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що донька Касселя та Беллуччі закрутила роман з італійським актором.

Також ми вже розповідали, що мовчунка MARUV, яка повернулася у Росію, раптово заспівала українською.

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