Колишній чоловік Лорак зустрівся з донькою у Туреччині. Як виглядає його дитина

Як виглядає донька Ані Лорак

12-річна Софія Налчаджіоглу більшу частину життя проводить з матір'ю. Лорак мешкає в РФ, тому й дитина часто перебуває на території країни-агресорки. Але іноді дівчинка бачиться з батьком. Налчаджіоглу зазвичай проводить із нею час у Туреччині.

На нових селфі бізнесмен усміхався поруч з донькою. Помітно, що Софія вже виросла, вона майже "наздогнала" тата та скоро стане такого ж зросту, як і він.

Екс-чоловік Лорак та його донька (скріншот)

Що донька Лорак робить у Туреччині

Разом з батьком Софія подорожує, ходить на екскурсії та проводить час з родичами. Налчаджіоглу, судячи з усього, дуже радіє можливості побути поруч з донькою, а тому робить чимало спільних фото з дитиною.

Колишній Ані Лорак та його донька (скріншот)

Також колишній чоловік показав свою матір. На одній зі світлин бабуся позувала поруч з онукою.

Матір та донька Мурата Налчаджіоглу (скріншот)

Що відомо про особисте життя Мурата Налчаджіоглу

Декілька місяців тому бізнесмен зіграв пишне весілля зі своєю обраницею - молодою візажисткою Лілією Реус. Але нещодавно з'явилися чутки про те, що Налчаджіоглу розлучається з дружиною. Жінка видалила усі фото з чоловіком, а також прибрала з соцмереж будь-які згадки про бізнесмена.

Згодом сам Налчаджіоглу відреагував на чутки про стрімке розлучення з другою дружиною. Він написав, що ніколи не обговорював своє особисте життя у мережі та не буде цього робити і зараз. Тому бізнесмен попросив фанів поважати його позицію.