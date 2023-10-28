Мовчунка MARUV, яка повернулася у Росію, раптово заспівала українською (аудіо)

Співачка-зрадниця MARUV (новий псевдонім Sharlotta Ututu, справжнє ім’я - Анна Корсун), яка мовчить про війну і повернулася у Росію, пробила чергове дно. Мовчунка вирішила заспівати українською мовою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал артистки.

MARUV заспівала українською

Днями запроданка випустила альбом Love song з "піснями про любов". Одна з них виявилася україномовною.

MARUV (фото: instagram.com/sharlotta_ututu)

Композицію "For my baby" MARUV присвятила своєму сину, якого вона народила у 2022 році.

У ній вона співає про "чарівнії міста з райськими пташками".

Текст нової пісні MARUV - For my baby

Закривай свої очі

Та біжи в обійми ночі

Там тебе чекає сон

З ним співаю в унісон

Там у володінні сна

Є чарівнії міста

Там небачені дива

Райські пташки там співа

В щасті хай будешь зростати

Благості всі будешь мати

Хай і тіло і душа

Квітнуть многіє літа

А як будеш міцно спати

Бу тебе охороняти

Ти рости, моє дитя

Ти для мене більше за життя

Азъ есмь душа з живи і рода

Азъ есмь сила воля свобода

Люди бога ведають сила народа

Азъ есмь душа з живи і рода

Нагадаємо, нещодавно з’ясувалося, що зрадниця MARUV знову з'явилася на російській музичній сцені. Про це свідчить низка факторів, які помітив блогер Богдан Беспалов.

Так, виконавиця випустила трек і активно рекламує його в усіх соціальних мережах, зокрема на російській платформі "Вконтакте", заблокованій на території України.