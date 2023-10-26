Екс-чоловік Ані Лорак відреагував на чутки про стрімке розлучення з другою дружиною

Екс-чоловік Ані Лорак бізнесмен Мурата Налчаджіоглу відповів на чутки про розлучення з другою жінкою Лілією Реус . Причиною стало те, що 27-річна дівчина видалила усі спільні кадри із чоловіком, а також відписалася від його соцмереж.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку Налчаджіоглу в Instagram .

Що він написав

Поки користувачі мережі висувають свої причини, чому пара розійшлася, Налчаджіоглу порушив мовчання та зробив заяву.

Зокрема, він звернувся до підписників із проханням поважати його кордони та не обговорювати особисте життя.

Він заявив, що ніколи не обговорював своє особисте життя у мережі та не буде цього робити і зараз.

"Я завжди обирав мовчання і зараз обираю мовчати. Я не людина шоубізнесу чи соцмереж. Я проста і справжня людина. Це не означає, що я ангел, я просто людина. Прошу не обговорювати мене і мою родину", - написав Мурат.

Тому і досі залишається незрозумілим, чи розлучилась все-таки пара. Однак, раніше у профілі бізнесмена було вказано, що він є чоловіком Лілії, то наразі цієї інформації більше немає.

Однак, кадри з весілля, на відміну від Лілії, Мурат не став видаляти.

Мурат Налчаджіоглу відповів на чутки про розлучення з другою дружиною (фото: скриншот)

Що відомо про шлюб

Мурат Налчаджіоглу та Лілія Реус разом уже близько трьох років. У червні цього року вони відіграли весілля, яке пройшло у заміському комплексі в Конча-Заспі.

Раніше Налчаджіоглу був одружений зі співачкою-зрадницею Ані Лорак, з якою офіційно розлучився у січні 2019 року.

Після початку війни бізнесмен підтримав Україну та навіть залишився тут.

Ані Лорак і Налчаджіоглу виховують доньку Софію, яка народилася у червні 2011 року.

Мурат Налчаджіоглу та Лілія Реус (фото: instagram.com/muratnalca)