Донька Касселя та Беллуччі закрутила роман з італійським актором: як виглядає бойфренд моделі

19-річна топ-модель та акторка Дева Кассель, дочка зіркових батьків Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, встигає не тільки працювати, а також займатися особистим життям. Днями дівчина розсекретила свій новий роман.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram красуні.

Як виглядає бойфренд Деви Кассель

Кассель-молодша зустрічається з 24-річним італійським актором і моделлю Саулом Нанні.

Дівчина поділилась у соцмережах їхніми спільними світлинами з романтичної подорожі.

Дева Кассель з бойфрендом (фото: instagram.com/devacassel_)

На них дівчина позує у відвертому бікіні на зав'язках і з мокрим від води волоссям. А її новий обранець оголив торс і одягнув темні плавки.

На одному з фото пара обіймається і цілується.

Дева Кассель з бойфрендом (фото: instagram.com/devacassel_)

"Це правда", - коротко відповіла на чутки про новий роман Дева.

Зазначимо, що Нанні, як і його більш відома обраниця, також активно займається моделінгом і знімається у кіно. Його можна побачити в таких італійських фільмах і серіалах, як "Мій брат - супергерой!", "Кохання і морозиво", "Не кажіть моєму шефу" і "Алекс і Ко".

Бойфренд Деви Кассель (фото: instagram.com/saulnanni)