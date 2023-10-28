Донька Касселя та Беллуччі закрутила роман з італійським актором: як виглядає бойфренд моделі
19-річна топ-модель та акторка Дева Кассель, дочка зіркових батьків Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, встигає не тільки працювати, а також займатися особистим життям. Днями дівчина розсекретила свій новий роман.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram красуні.
Як виглядає бойфренд Деви Кассель
Кассель-молодша зустрічається з 24-річним італійським актором і моделлю Саулом Нанні.
Дівчина поділилась у соцмережах їхніми спільними світлинами з романтичної подорожі.
Дева Кассель з бойфрендом (фото: instagram.com/devacassel_)
На них дівчина позує у відвертому бікіні на зав'язках і з мокрим від води волоссям. А її новий обранець оголив торс і одягнув темні плавки.
На одному з фото пара обіймається і цілується.
Дева Кассель з бойфрендом (фото: instagram.com/devacassel_)
"Це правда", - коротко відповіла на чутки про новий роман Дева.
Зазначимо, що Нанні, як і його більш відома обраниця, також активно займається моделінгом і знімається у кіно. Його можна побачити в таких італійських фільмах і серіалах, як "Мій брат - супергерой!", "Кохання і морозиво", "Не кажіть моєму шефу" і "Алекс і Ко".
Бойфренд Деви Кассель (фото: instagram.com/saulnanni)
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