ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Донька Касселя та Беллуччі закрутила роман з італійським актором: як виглядає бойфренд моделі

Субота 28 жовтня 2023 10:35
UA EN RU
Донька Касселя та Беллуччі закрутила роман з італійським актором: як виглядає бойфренд моделі Дева Кассель (фото: instagram.com/devacassel)
Автор: Іванна Пашкевич

19-річна топ-модель та акторка Дева Кассель, дочка зіркових батьків Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, встигає не тільки працювати, а також займатися особистим життям. Днями дівчина розсекретила свій новий роман.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram красуні.

Як виглядає бойфренд Деви Кассель

Кассель-молодша зустрічається з 24-річним італійським актором і моделлю Саулом Нанні.

Дівчина поділилась у соцмережах їхніми спільними світлинами з романтичної подорожі.

Донька Касселя та Беллуччі закрутила роман з італійським актором: як виглядає бойфренд моделі

Дева Кассель з бойфрендом (фото: instagram.com/devacassel_)

На них дівчина позує у відвертому бікіні на зав'язках і з мокрим від води волоссям. А її новий обранець оголив торс і одягнув темні плавки.

На одному з фото пара обіймається і цілується.

Донька Касселя та Беллуччі закрутила роман з італійським актором: як виглядає бойфренд моделі

Дева Кассель з бойфрендом (фото: instagram.com/devacassel_)

"Це правда", - коротко відповіла на чутки про новий роман Дева.

Зазначимо, що Нанні, як і його більш відома обраниця, також активно займається моделінгом і знімається у кіно. Його можна побачити в таких італійських фільмах і серіалах, як "Мій брат - супергерой!", "Кохання і морозиво", "Не кажіть моєму шефу" і "Алекс і Ко".

Донька Касселя та Беллуччі закрутила роман з італійським актором: як виглядає бойфренд моделі

Донька Касселя та Беллуччі закрутила роман з італійським актором: як виглядає бойфренд моделі

Донька Касселя та Беллуччі закрутила роман з італійським актором: як виглядає бойфренд моделіДонька Касселя та Беллуччі закрутила роман з італійським актором: як виглядає бойфренд моделі

Бойфренд Деви Кассель (фото: instagram.com/saulnanni)

Нещодавно штучний інтелект показав, який вигляд могла б мати Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі".

Раніше також Віра Вонг розповіла, як зберігає молодість та ідеальну фігуру у 74.

Читайте РБК-Україна в Google News
Венсан Кассель звезды шоу-бизнеса