Екс-чоловік зрадниці Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу розлучається з Лілією Реус: що відомо

Чотири місяці тому екс-чоловік Ані Лорак зіграв розкішне весілля зі молодою обраницею Лілією Реус. Але зараз Instagram сторінка Реус свідчить про розлучення або сварку.

РБК-Україна (проект Styler) спираючись на відсутність спільних фото та статусу дружини з Муратом в Instagram Лілії розповідає, що відбувається між парою.

Лілія Реус видалила статус дружини Мурата Налчаджиоглу

Дружина бізнесмена раптом вирішила видалити всі фото з чоловіком зі своєї особистої сторінки в соціальній мережі Instagram. А також прибрала статус дружини Мурата Налчаджиоглу з шапки профілю.

Лілія навіть не залишила весільних фото з ним. Варто додати, що Реус відписалася від свого чоловіка. Але що стало причиною таких дій - незрозуміло.

Звісно, така поведінка викликає підозри, що у родині не все так добре. Але й про розлучення говорити зарано, адже молода родина поки що не давала жодних офіційних коментарів стосовно розладу або зміни статусу стосунків.

Можливо, Реус вирішила настільки серйозно продемонструвати зміни в їхньому шлюбі, аби щось довести своєму чоловікові.

Лілія Реус видалила всі фото з чоловіком (фото: instagram.com/muratnalca)

Натомість сам Налчаджиоглу не змінив свій статус і на його сторінці в Instagram, досі є позначка, що Реус його дружина. Спільні фото Мурат також залишив. Певно, це одностороннє рішення, яке прийняла Лілія.

Проте судячи з новин у Instagram, нині Налчаджиоглу знаходиться у Туреччині один.

Лілія Реус видалила всі фото з чоловіком (фото: instagram.com/muratnalca)

Ця ситуація дуже дивна, зважаючи на те, що разом Мурат з Лілією вже понад 3 роки і вони доволі гарно прийняли дітей одне одного від попередніх стосунків. А це насправді дуже важливо для побудови нової сім’ї.

Та у шлюбі пара перебуває лише 4 місяці, і насправді причин для такої демонстративної поведінки Реус може бути багато, адже лише самі партнери знають, що за кішка між ними пробігла.

Лілія Реус видалила всі фото з чоловіком (фото: instagram.com/muratnalca)