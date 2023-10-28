Бывший муж Лорак встретился с дочерью в Турции. Как выглядит его ребенок

Как выглядит дочь Ани Лорак

12-летняя София Налчаджиоглу большую часть жизни проводит с матерью. Лорак живет в РФ, потому и ребенок часто находится на территории страны-агрессора. Но иногда девочка видится с отцом. Налчаджиоглу обычно проводит с ней время в Турции.

На новых селфи бизнесмен улыбался рядом с дочерью. Примечательно, что София уже выросла, она почти "догнала" папу и скоро станет такого же роста, как и он.

Экс-супруг Лорак и его дочь (скриншот)

Что дочь Лорак делает в Турции

Вместе с отцом София путешествует, ходит на экскурсии и проводит время с родственниками. Налчаджиоглу, судя по всему, очень радуется возможности побыть рядом с дочерью, поэтому делает немало общих фото с ребенком.

Бывший Ани Лорак и его дочь (скриншот)

Также бывший муж показал свою мать. На одной из фотографий бабушка позировала рядом с внучкой.

Мать и дочь Мурата Налчаджиоглу (скриншот)

Что известно о личной жизни Мурата Налчаджиоглу

Несколько месяцев назад бизнесмен сыграл пышную свадьбу со своей избранницей – молодой визажисткой Лилией Реус. Но недавно появились слухи о том, что Налчаджиоглу разводится с женой. Женщина удалила все фото с мужем, а также убрала из соцсетей любые упоминания о бизнесмене.

Впоследствии сам Налчаджиоглу отреагировал на слухи о стремительном разводе со второй женой. Он написал, что никогда не обсуждал свою личную жизнь в сети и не будет этого делать и сейчас. Поэтому бизнесмен попросил фанатов уважать его позицию.