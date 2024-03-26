Коли закінчиться опалювальний сезон в Україні: що відомо про умови й терміни

Опалювальний сезон в Україні добігає кінця. Проте коли саме відключать тепло у Києві, Харкові, Одесі, Львові та інших містах? Чи є вже чіткий графік?

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Le Figaro, Telegram-канали мера Харкова, начальника Херсонської міської військової адміністрації, мера Луцька, Краматорської міськради, мера Олександрії, Тернопільської ОДА (ОВА), проект розпорядження міського голови Дніпра про закінчення опалювального сезону, Facebook-сторінки мера Світловодська та мера Івано-Франківська, "Суспільне".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо на сьогодні про те, коли вимкнуть подачу опалення до осель мешканців нашої країни.

Що кажуть в НАК "Нафтогаз України"

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, зазвичай опалювальний сезон в Україні закінчується близько 15 квітня.

"Але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", - повідомив він у межах інтерв'ю французькому виданню Le Figaro під час візиту до Парижа.

Він наголосив, що Україна спокійно пережила цю зиму.

"Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня", - розповів посадовець.

Зазначимо, що остаточне рішення щодо припинення опалювального сезону повинна ухвалювати місцева влада - залежно від середньої температури повітря.

Зазвичай це +8 градусів за Цельсієм впродовж трьох днів поспіль з урахуванням прогнозу.

Рішення щодо опалення у постраждалих від атак РФ регіонах також ухвалюватимуть окремо.

Ворог вносить корективи в опалювальний сезон (ілюстрація: pixabay.com)

Опалювальний сезон у Києві

Офіційного рішення щодо припинення опалювального сезону в Києві поки що не було.

Водночас цілком імовірно, що чиновники прислухаються до порад експертів і розпочнуть вимикати "тепло" для киян вже найближчим часом.

Опалювальний сезон у Житомирі

У Житомирі опалювальний сезон завершують 30 березня. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому Житомирської міської ради.

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради Олександр Марцун уточнив, що опалення до будинків ще подаватимуть вночі 30 березня.

За необхідності опалення подаватимуть також до кількох лікарень міста.

Підставою для відключення опалення назвали середньодобові показники температури повітря.

"Є підстави, що до вихідних днів, саме до 30 березня, буде середньодобова температура вище 8 градусів за Цельсієм, що передбачає завершення опалювального сезону. Також ми маємо звернення від мешканців, які не хочуть платити зайві кошти, хоча на денну пору, коли температура перевищувала 8-10 градусів тепла, котельні вимикалися", - розповів посадовець.

Опалювальний сезон у Харкові

У Харкові опалювальний сезон на тлі масованих ракетних атак РФ також завершать достроково.

Згідно з повідомленням мера міста Ігоря Терехова, такі заходи передбачають зниження навантаження на суттєво пошкоджену енергетичну інфраструктуру міста, відновлення якої триває.

"І хоча частково вже вдалося це зробити, дефіцит електроенергії все ще відчутний. Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону", - зазначив очільник міста.

За його словами, тільки це дозволить забезпечити місто електроенергією для максимальної кількості споживачів та дати гарячу воду в будинки харків'ян.

Терехов уточнив, що відключати теплопостачання почнуть з 26 березня.

"Температура повітря на вулиці - сприятлива", - додав мер Харкова.

Опалювальний сезон завершать на тлі потепління в країні (ілюстрація: pixabay.com)

Опалювальний сезон в Одесі

Офіційного рішення щодо припинення опалювального сезону в Одесі наразі немає.

Виходячи з досвіду інших міст і погодніх умов, імовірно, що опалення вимкнуть до кінця поточного місяця.

Опалювальний сезон у Львові

Така ж ситуація - у Львові. Офіційно про припинення опалювального сезону повідомлено не було.

Можемо припустити, що там тепло перестане надходити в оселі українців вже найближчими днями, або ж до кінця березня.

Опалювальний сезон у Херсоні

У Херсоні, згідно з повідомленням начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка, завершення опалювального сезону анонсували з 20 березня.

Таке рішення ухвалили на тлі прогнозованого потепління.

"За прогнозами метеослужб, наприкінці березня у Херсоні встановиться плюсова температура, без значних коливань між денною і нічною. Щоб зекономити гроші містян, Херсонська міська військова адміністрація планує після 20 березня завершити цьогорічний опалювальний сезон", - повідомив посадовець.

За його словами, працівники теплогенеруючих підприємств розпочнуть підготовку до нового опалювального сезону "без перерв та відпочинку".

Паралельно у місті проводиться робота з модернізації системи теплопостачання шляхом переходу на локальні модульні котельні для групи багатоповерхівок або встановлення поквартирного автономного опалення.

У кожного своя комфортна температура (ілюстрація: pixabay.com)

Опалювальний сезон у Луцьку

У Луцьку опалювальний сезон на тлі потепління завершують з 28 березня.

"Опалювальний сезон у місті припиняємо у четвер. Таке рішення схвалене з урахуванням прогнозованого стійкого підвищення температури, для недопущення перегріву будинків та з метою економії коштів городян та необхідності ефективно використовувати енергоносії", - розповів мер Луцька Ігор Поліщук у своєму Telegram.

Водночас він зауважив, що "Луцьктеплоенерго" буде готове відновити подачу тепла у лікарнях у разі їхнього запиту - на тлі зниження температури.

Опалювальний сезон у Дніпрі

У Дніпрі також готуються до завершення опалювального сезону 2023-2024 років.

"Дозволити комунальному підприємству "Теплоенерго" Дніпровської міської ради та іншим організаціям, що експлуатують комунальні виробничо-опалювальні котельні та теплові мережі у Дніпрі, закінчити опалювальний сезон 2023-2024 року у разі підвищення середньодобової температури повітря до 8 градусів за Цельсієм упродовж трьох діб", - йдеться у проекті розпорядження міського голови Бориса Філатова.

Опалювальний сезон у Краматорську

Згідно з інформацією начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, опалювальний сезон у місті також завершиться достроково - наприкінці березня.

"Разом із теплопостачальниками обговорили поточну ситуацію, що склалася на підприємствах. З огляду на суттєве підвищення показників температури атмосферного повітря вирішено, що опалювальний сезон у Краматорську завершиться у ніч з 28 на 29 березня. Це дозволить, також, заощадити на платіжках і мешканцям міста", - пояснив посадовець.

Економія має бути економною (ілюстрація: pixabay.com)

Опалювальний сезон у громадах Кіровоградщини

Про завершення опалювального сезону повідомили також кілька громад Кіровоградської області.

Міський голова Олександрії Сергій Кузьменко зазначив, що теплопостачання у громаді припинять вже цього тижня на тлі плюсової температури.

У Світловодській громаді рішення про закінчення опалювального сезону ухвалили на засіданні виконавчого комітету.

За словами міського голови Андрія Маліцького, "опалення відключать об'єктам соціально-культурної сфери та споживачам централізованого опалення за умови, що впродовж трьох діб середня добова температура повітря перевищуватиме 8 градусів вище нуля, але не пізніше 31 березня".

У Кропивницькому опалювальний сезон також завершиться, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох діб буде 8 градусів за Цельсієм.

Керівник прес-служби міськради Сергій Якунін уточнив, що відповідне рішення схвалили на засіданні виконавчого комітету.

Опалювальний сезон в Івано-Франківську

Опалювальний сезон в Івано-Франківській громаді, за словами міського голови Руслана Марцінківа, завершиться з 29 на 30 березня.

Таке рішення схвалили на прохання НАК "Нафтогаз України".

"Ситуація з газом не є такою простою. Ухвалене рішення, що опалювальний сезон в нас завершиться з 29 на 30 березня", - зауважив посадовець і додав, що це рішення далося "непросто", проте синоптики прогнозують значне потепління.

Заступник міського голови Михайло Смушак уточнив, що централізоване опалення відключать, якщо середньодобова температура повітря впродовж трьох днів буде 8 градусів за Цельсієм.

Час пухнастиків на теплих батареях добігає кінця (ілюстрація: pixabay.com)

Опалювальний сезон у громадах Тернопільщини

У Підволочиській територіальній громаді Тернопільської області вже завершено опалювальний сезон для:

закладів загальної середньої освіти

об'єктів соціально-культурної сфери

На кінцеву дату завершення опалювального сезону впливатимуть погода та температура повітря.

"Коли середньодобова температура повітря перевищуватиме 8 градусів за Цельсієм впродовж трьох діб, опалення вимкнуть", - підсумували у Тернопільській ОДА.