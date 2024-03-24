Рішення щодо опалення в постраждалих від атак регіонах ухвалюватимуть окремо, - Укренерго
Рішення щодо закінчення опалювального сезону в регіонах, що сильно постраждали від російських атак, будуть прийматись окремо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК Укренерго Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.
Кудрицький заявив, що рішення про закінчення опалювального сезону залежить від температури.
"Коли опалювальний сезон закінчується при температурі навколишнього середовища +12 чи +14, то люди іноді догріваються електроприладами й це створює додаткове навантаження на енергосистему", - сказав Кудрицький.
Він підкреслив, що в цілому наразі в українській енергосистемі немає ризиків для великого дефіциту, але в тих регіонах, де є ушкодження енергетичної інфраструктури, рішення щодо опалювального сезону прийматимуться окремо.
"Ми на цю тему знаходимось у комунікації з місцевою владою для того, щоб припинення опалювального сезону не створило негативних наслідків для і без того постраждалої енергосистеми того чи іншого регіону", - зазначив Кудрицький.
Ситуація зі світлом в Україні після масштабних російських обстрілів
Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня, під час якої ворог здебільшого бив по енергооб'єктах, було знеструмлено лінію 750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС. Станція кілька годин до відновлення була за крок від блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.
Наступного дня, 23 березня, Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, вдруге за добу. Окупанти пошкодили лінію, що живить станцію, але все вдалося відновити. Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про ситуацію в енергосистемі країни, визнав, що найважча ситуація залишається у Харкові.
Зазначимо, що у ніч проти 24 березня російські окупанти вчергове атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 18 ракет та 25 дронів.
Сьогодні стало відомо, що графіки відключень можуть запровадити в Одеській та Хмельницькій областях. Також повідомлялося, що в Кривому Розі вводяться графіки аварійних відключень електроенергії. Крім того, у Харкові та області з 25 березня і до кінця місяця вводять графіки погодинних відключень світла.
Додамо, за словами гендиректора компанії YASNO Сергія Коваленка, через російські обстріли ДТЕК загалом втратив 50% генерації електроенергії.
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