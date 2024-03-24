Рішення щодо опалення в постраждалих від атак регіонах ухвалюватимуть окремо, - Укренерго

Рішення щодо закінчення опалювального сезону в регіонах, що сильно постраждали від російських атак, будуть прийматись окремо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК Укренерго Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

Кудрицький заявив, що рішення про закінчення опалювального сезону залежить від температури.

"Коли опалювальний сезон закінчується при температурі навколишнього середовища +12 чи +14, то люди іноді догріваються електроприладами й це створює додаткове навантаження на енергосистему", - сказав Кудрицький.

Він підкреслив, що в цілому наразі в українській енергосистемі немає ризиків для великого дефіциту, але в тих регіонах, де є ушкодження енергетичної інфраструктури, рішення щодо опалювального сезону прийматимуться окремо.

"Ми на цю тему знаходимось у комунікації з місцевою владою для того, щоб припинення опалювального сезону не створило негативних наслідків для і без того постраждалої енергосистеми того чи іншого регіону", - зазначив Кудрицький.