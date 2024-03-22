РФ запустила 21 ракету. Яка ситуація після обстрілів у Харківській області

Під час масштабної атаки по Україні в ніч на 22 березня було зафіксовано влучання 21 ракети по Харківській області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

"По Харківській області влучила 21 ракета. Це були об'єкти енергетичної інфраструктури. Ми зараз працюємо над усуненням наслідків влучань та потрохи намагаємось відновлювати електропостачання", - розповів він.

За словами Синєгубова, наразі вдалося відновити роботу телефонних номерів екстрених служб та втримати критичну інфраструктуру міста та області. Це дозволить невдовзі підключати споживачів.

Попри це, ситуація у місті та області все ще складна. Над розв'язанням проблем працюють енергетики, ДСНС, всі служби будуть працювати цілодобово.

"Я не хочу називати конкретні дати чи години, щоб не інформувати ворога. Але споживачі незабаром помітять результати нашої роботи", - підкреслив він.

Масштабна атака

В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під ударом ворога була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

Проблеми зі світлом виникли у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Одеській та Хмельницькій областях. Також атаковані об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській областях.

В "Укренерго" вже назвали сьогоднішню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни. Де ввели відключення світла - дізнайтеся за посиланням.

Детальніше про наслідки масованої атаки на ХАрків та область - у матеріалі РБК-Україна.

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