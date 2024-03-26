Когда закончится отопительный сезон в Украине: что известно об условиях и сроках

Отопительный сезон в Украине подходит к завершению. Но когда именно отключат тепло в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и других городах? Есть ли уже четкий график?

При подготовке материала были использованы следующие источники: Le Figaro, Telegram-каналы мэра Харькова, начальника Херсонской городской военной администрации, мэра Луцка, Краматорского горсовета, мэра Александрии, Тернопольской ОГА (ОВА), проект распоряжения городского главы Днепра об окончании отопительного сезона, Facebook-страницы мэра Светловодска и мэра Ивано-Франковска, "Суспільне".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно на сегодняшний день о том, когда выключат подачу отопления в помещения жителям нашей страны.

Что говорят в НАК "Нафтогаз України"

По словам главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, обычно отопительный сезон в Украине заканчивается около 15 апреля.

"Но в этом году, ввиду плюсовой температуры, это произойдет в конце марта", - сообщил он в рамках интервью французскому изданию Le Figaro во время визита в Париж.

Он подчеркнул, что Украина спокойно пережила эту зиму.

"Мы усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны России, и подготовились. Наша энергосистема очень надежна. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру каждый день", - рассказал чиновник.

Отметим, что окончательное решение о прекращении отопительного сезона должны принимать местные власти - в зависимости от средней температуры воздуха.

Обычно это +8 градусов Цельсия в течение трех дней подряд с учетом прогноза.

Решения насчет отопления в пострадавших от атак РФ регионах также будут приниматься отдельно.

Враг вносит коррективы в отопительный сезон (иллюстрация: pixabay.com)

Отопительный сезон в Киеве

Официального решения о прекращении отопительного сезона в Киеве пока не было.

В то же время, вполне вероятно, что чиновники прислушаются к советам экспертов и начнут выключать "тепло" для киевлян уже в ближайшее время.

Отопительный сезон в Житомире

В Житомире отопительный сезон завершают 30 марта. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании исполкома Житомирского городского совета.

Начальник управления коммунального хозяйства Житомирского городского совета Александр Марцун уточнил, что отопление в дома еще будут подавать ночью 30 марта.

При необходимости отопление будут подавать также в несколько больниц города.

Основанием для отключения отопления назвали среднесуточные характеристики температуры воздуха.

"Есть основания, что к выходным дням, именно к 30 марта, будет среднесуточная температура выше 8 градусов по Цельсию, предусматривающая завершение отопительного сезона. Также мы имеем обращение от жильцов, которые не хотят платить лишние средства, хотя на дневное время, когда температура превышала 8-10 градусов тепла, котельные выключались", - рассказал чиновник.

Отопительный сезон в Харькове

В Харькове отопительный сезон на фоне массированных ракетных атак РФ также будет завершен досрочно.

Согласно сообщению мэра города Игоря Терехова, такие меры предусматривают снижение нагрузки на существенно поврежденную энергетическую инфраструктуру города, восстановление которой продолжается.

"И хотя частично уже удалось это сделать, дефицит электроэнергии все еще ощутим. Поэтому едва ли не единственной из возможных мер по уменьшению нагрузки на энергосистему усматривается досрочное завершение отопительного сезона", - отметил глава города.

По его словам, только это позволит обеспечить город электроэнергией для максимального количества потребителей и дать горячую воду в дома харьковчан.

Терехов уточнил, что отключать теплоснабжение начнут с 26 марта.

"Температура воздуха на улице - благоприятная", - добавил мэр Харькова.

Отопительный сезон завершат на фоне потепления в стране (иллюстрация: pixabay.com)

Отопительный сезон в Одессе

Официального решения о прекращении отопительного сезона в Одессе пока нет.

Исходя из опыта других городов и погодных условий, вероятно, что отопление выключат до конца текущего месяца.

Отопительный сезон во Львове

Такая же ситуация - во Львове. Официально о прекращении отопительного сезона сообщено не было.

Можем предположить, что там тепло перестанет поступать в дома украинцев уже в ближайшие дни, или же до конца марта.

Отопительный сезон в Херсоне

В Херсоне, согласно сообщению начальника городской военной администрации Романа Мрочко, завершение отопительного сезона анонсировали с 20 марта.

Такое решение было принято на фоне прогнозируемого потепления.

"По прогнозам метеослужб, в конце марта в Херсоне установится плюсовая температура, без значительных колебаний между дневной и ночной. Чтобы сэкономить деньги горожан, Херсонская городская военная администрация планирует после 20 марта завершить отопительный сезон этого года", - сообщил чиновник.

По его словам, работники теплогенерирующих предприятий начнут подготовку к новому отопительному сезону "без перерывов и отдыха".

Параллельно в городе проводится работа по модернизации системы теплоснабжения путем перехода на локальные модульные котельные для группы многоэтажек или поквартирного автономного отопления.

У каждого своя комфортная температура (иллюстрация: pixabay.com)

Отопительный сезон в Луцке

В Луцке отопительный сезон на фоне потепления завершают с 28 марта.

"Отопительный сезон в городе прекращаем в четверг. Такое решение одобрено с учетом прогнозируемого устойчивого повышения температуры, для недопущения перегрева домов и с целью экономии средств горожан и необходимости эффективно использовать энергоносители", - рассказал мэр Луцка Игорь Полищук в своем Telegram.

В то же время, он отметил, что "Луцктеплоэнерго" будет готово возобновить подачу тепла в больницах в случае их запроса - на фоне снижения температуры.

Отопительный сезон в Днепре

В Днепре также готовятся к завершению отопительного сезона 2023-2024 годов.

"Разрешить коммунальному предприятию "Теплоэнерго" Днепровского городского совета и другим организациям, эксплуатирующим коммунальные производственно-отопительные котельные и тепловые сети в Днепре, закончить отопительный сезон 2023-2024 года в случае повышения среднесуточной температуры воздуха до 8 градусов по Цельсию в течение трех суток", - говорится в проекте распоряжения городского главы Бориса Филатова.

Отопительный сезон в Краматорске

Согласно информации начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко, отопительный сезон в городе также завершится досрочно - в конце марта.

"Вместе с теплопоставщиками обсудили текущую ситуацию, сложившуюся на предприятиях. Учитывая существенное повышение показателей температуры атмосферного воздуха, решено, что отопительный сезон в Краматорске завершится в ночь с 28 на 29 марта. Это позволит также сэкономить на платежках и жителям города", - объяснил чиновник.

Экономия должна быть экономной (иллюстрация: pixabay.com)

Отопительный сезон в общинах Кировоградской области

О завершении отопительного сезона сообщили также несколько общин Кировоградской области.

Мэр Александрии Сергей Кузьменко отметил, что теплоснабжение в общине прекратят уже на этой неделе на фоне плюсовой температуры.

В Светловодской общине решение об окончании отопительного сезона было принято на заседании исполнительного комитета.

По словам городского главы Андрея Малицкого, "отопление отключат объектам социально-культурной сферы и потребителям централизованного отопления при условии, что в течение трех суток средняя суточная температура воздуха будет превышать 8 градусов выше нуля, но не позднее 31 марта".

В Кропивницком отопительный сезон также завершится, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток будет 8 градусов по Цельсию.

Руководитель пресс-службы горсовета Сергей Якунин уточнил, что соответствующее решение было одобрено на заседании исполнительного комитета.

Отопительный сезон в Ивано-Франковске

Отопительный сезон в Ивано-Франковской общине, по словам городского главы Руслана Марцинкива, завершится с 29 на 30 марта.

Такое решение приняли по просьбе НАК "Нафтогаз України".

"Ситуация с газом не так проста. Принято решение, что отопительный сезон у нас завершится с 29 на 30 марта", - отметил чиновник и добавил, что это решение далось "непросто", однако синоптики прогнозируют значительное потепление.

Заместитель городского главы Михаил Смушак уточнил, что централизованное отопление будет отключено, если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней будет 8 градусов по Цельсию.

Время пушистиков на теплых батареях подходит к концу (иллюстрация: pixabay.com)

Отопительный сезон в общинах Тернопольской области

В Подволочиской территориальной общине Тернопольской области уже завершен отопительный сезон для:

заведений общего среднего образования

объектов социально-культурной сферы

На конечную дату завершения отопительного сезона будут влиять погода и температура воздуха.

"Когда среднесуточная температура воздуха будет превышать 8 градусов по Цельсию в течение трех суток, отопление выключат", - подытожили в Тернопольской ОГА.