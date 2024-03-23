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Знижка на комуналку до 75%: хто може отримати та куди звертатися

Україна, Субота 23 березня 2024 22:05
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Знижка на комуналку до 75%: хто може отримати та куди звертатися Фото: військові можуть отримати до 75% знижки на комуналку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Деякі українці можуть отримати пільги на оплату комунальних послуг. Знижка на оплату комуналки становить 75%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Отримати 75% знижки на оплату комунальних послуг можуть учасники бойових дій в межах встановлення норм споживання.

Які документи потрібні:

  • документ, який підтверджує право на пільгу (посвідчення учасника бойових дій);
  • паспорт для підтвердження особи;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

Щоб скористатися цією пільгою, необхідно подати відповідну заяву та документи. Зробити це можна особисто, звернувшись до відділення Пенсійного фонду, чи надіслати поштою необхідні документи.

Також подати заяву можна онлайн на порталі електронних послуг Пенсійного фонду та на порталі "Дія".

Частковий мораторій на підвищення тарифів

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води.

За прогнозом НБУ, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасовано лише у 2025 році. Це станеться після скасування воєнного стану.

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