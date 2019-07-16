Я не клоун: Притула устроил жесткую перепалку с Мураевым в прямом эфире

Притула устроил перепалку с Мураевым (коллаж: РБК-Украина)

Мураев обвинил Притулу в политической некомпетентности

Сергей Притула на одной из политических телепрограмм в преддверии парламенских выборов устроил жесткую перепалку с Евгением Мураевым, который недавно вошел в состав фракции "Оппозиционний блок".

Мураев предъявил Притуле, который идет на выборы в Верховную Раду с партией "Голос" Святослава Вакарчука, что ему ничего неизвестно о боли из-за войны на Востоке Украины.

"Почему вы обращаетесь ко мне и рассказываете, что мне эта боль неизвестна. Я вам скажу, что у меня жена с Донецка. Не нужно мне рассказывать про неизвестную мне боль", - резко ответил ему кандидат от партии "Голос".

Кроме того Сергей Притула попросил прекратить общаться с ним, как с человеком из шоу-бизнеса.

"Я иду не как клоун туда. Когда Ляшко ест землю на трибуне, то я клоун?" - эмоционально ответил Притула.

Евгений Мураев обвинил Притулу, что он абсолютно некомпетентен, как политик - не имеет опыта в этой сфере и поэтому не имеет права делать каких-либо политических заявлений и обещаний.

"Вы работали грузчиком, официантом, помощником повара, скажите, какое это отношение имеет к ситуации в стране", - предъявил Притуле Мураев.

На этот выпад Сергей Притула ответил, что таких, как он 99%, кто пытается выживать любым способом.

Притула устроил перепалку с Мураевым (видео: YouTube/Телеканал ICTV)

Напомним, недавно Сергей Притула рассказал, что готовится к серьезной операции после того, как он получил травму ноги.

Ранее сообщалось, что Притула рассказал о трагедии в семье, которая произошла с его отцом. Отец шоумена "сгорел" от рака буквально за месяц.

Мы также писали о том, что Сергей Притула в свое время не очень лестно высказывался о Святославе Вакарчуке.