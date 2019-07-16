Я не клоун: Притула влаштував жорстку перепалку з Мураєвим у прямому ефірі

Притула влаштував перепалку з Мураєвим (колаж: РБК-Україна)

Мураєв звинуватив Притулу у політичній некомпетентності

Сергій Притула на одній з політичних телепрограм напередодні парламенських виборів влаштував жорстку перепалку з Євгеном Мураєвим, який нещодавно увійшов до складу фракції "Опозиційний блок".

Мураєв пред'явив Притулі, який йде на вибори у Верховну Раду з партією "Голос" Святослава Вакарчука, що йому нічого невідомо про біль через війну на Сході України.

"Чому ви звертаєтеся до мене і розповідаєте, що мені цей біль невідомий. Я вам скажу, що у мене дружина з Донецька. Не треба мені розповідати про невідомий мені біль", - різко відповів йому кандидат від партії "Голос".

Крім того Сергій Притула попросив припинити спілкуватися з ним, як з людиною з шоу-бізнесу.

"Я йду не як клоун туди. Коли Ляшко їсть землю на трибуні, то я клоун?" - емоційно відповів Притула.

Євген Мураєв звинуватив Притулу, що він абсолютно некомпетентний, як політик - не має досвіду в цій сфері і тому не має права робити будь-яких політичних заяв і обіцянок.

"Ви працювали вантажником, офіціантом, помічником кухаря, скажіть, яке це відношення має до ситуації в країні", - пред'явив Притулі Мураєв.

На цей випад Сергій Притула відповів, що таких, як він 99%, хто намагається виживати будь-яким способом.

Притула влаштував перепалку з Мураєвим (відео: YouTube/Телеканал ICTV)

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула розповів, що готується до серйозної операції після того, як він отримав травму ноги.

Раніше повідомлялося, що Притула розповів про трагедію в сім'ї, яка сталася з його батьком. Батько шоумена "згорів" від раку буквально за місяць.

Ми також писали про те, що Сергій Притула у свій час не дуже схвально висловлювався про Святослава Вакарчука.