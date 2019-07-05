Притула рассказал о серьезной травме и операции: все подробности

Притула прокомментировал травму своей ноги (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Притула прокомментировал травму, которую получил в прошлом месяце

Сергей Притула, известный украинский шоумен и волонтер, впервые раскрыл подробности при каких обстоятельствах он травмировал ногу и получил перелом, после которого ему понадобится операция. Об этом Притула рассказал в интервью телеканалу "СТБ".

Он отметил, что травмировал ногу в свой 38-й день рождения, который он отмечал 22 июня в Карпатах. Притула рассказал, что подскользнулся возле бассейна и массой своего тела придавил ногу.

Притула прокомментировал травму своей ноги (видео: YouTube/Вікна-новини)

По его словам, он упал просто на ровном месте, а не слетел с квадроцикла, тогда это было бы еще не так обидно. Он отметил, что травма у него серьезная, потому что вскоре понадобиться хирургическое вмешательство. У Притулы сместилась кость и порваны связки.

Стоит отметить, что изначально гипс у Сергея был до бедра.

Сергей Притула (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Шоумен также отметил, что восстановление займет долгое время, потому что, по словам врачей, на реабилитацию понадобиться около двух месяцев.

Напомним, что Сергей Притула рассказывал о том, что врачи недовольны его активной деятельностью после того, как он сломал ногу. Выяснилось, что у него самый сложный перелом, который только может быть.

Ранее сообщалось, что Притула рассказал о трагедии в семье, которая произошла с его отцом. Дело в том, что отец шоумена "сгорел" от рака буквально за месяц.

Мы также писали о том, что Сергей Притула в свое время не очень лестно высказывался о Святославе Вакарчуке.