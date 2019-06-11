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Умный или красивый: как Притула шутил над Вакарчуком

STYLERПерсоны    11.06.2019 - 09:13
Умный или красивый: как Притула шутил над Вакарчуком
Святослав Вакарчук и Сергей Притула (фото: facebook.com/GolosZmin)

Сергей Притула в свое время не очень лестно высказывался о Святославе Вакарчуке

Сергей Притула недавно заявил о своем намерении баллотироватся на парламентских выборах 2019 в команде Святослава Вакарчука. В сети вспомнили, как острый на язык шоумен высказывался о известном музыканте и политике.

К слову, Сергей Притула в списке партии "Голос" значится под тринадцатым номером. Это означает, что для попадания шоумена в Раду, партии нужно набрать более 10% голосов избирателей.

Так, телеведущему припомнили, как три года назад - в мае 2016 года, Сергей Притула опубликовал пост, в котором подшутил над особенностями речи Святослава Вакарчука.

"Спикер Верховной Рады Украины не произносит букву "р". Генеральный Прокурор Украины не произносит букву "р". Президентские перспективы Вакарчука выглядят не такими уж призрачными..." - написал тогда Притула.

Умный или красивый: как Притула шутил над Вакарчуком

Вакарчук и Притула - шоумену припомнили шутки над музыкантом (скрин: facebook.com/serhiyprytula)

А перед президентскими выборами 2019 Сергей Притула в интервью Gazeta.ua иронично высказался о политической нерешительности лидера "Океана Ельзи".

"Слава год не может понять, он умный, или красивый. А Зеленский тем временем откусывает куски электората у каждого из политиков", - сказал в ноябре 2018 года шоумен.

Напомним, недавно украинские звезды - Сергей Притула и Оля Полякова рассказали, что думают о парламентских выборах и политике.

Также среди артистов заявили о намерении идти в политику Светлана и Виталий Белоножко и Михаил Поплавский, которого уже раскритиковали в сети за такое решение.

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