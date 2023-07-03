Клопотенко розкрив "технологію" найсмачніших консервованих кабачків

Ціни на літні кабачки стрімко падають вниз, тож варто брати овоч "в оборот" і готувати з нього смачні страви: запікати, смажити, консервувати на зиму.

Своїм рецептом кабачків по-корейськи поділився й відомий кулінар Євген Клопотенко у своєму YouTube. Він розкрив свою особливу "технологію лечо"

Складники:

1 кг кабачків

500 г моркви

500 г цибулі

1 голівка часнику

250 мл соняшникової олії

2 ст. л. солі

3 ст. л. цукру

50 мл оцту столового 9%

1 ч. л. червоного перцю

20 г коріандру

Як правильно консервувати кабачки

Натріть кабачки на тертці для корейської моркви. Так само зробіть і з морквою. Її теж треба натерти. Наріжте цибулю "пір'ям".

Тепер за технологією, яку кулінар називає "лечо", чи "аджика", почніть готувати закрутку. Налийте в сотейник з товстим дном олію. Розігрійте і спочатку обсмажте цибулю протягом хвилини, потім додайте моркву, посмажте 3-4 хвилини.

Додайте кабачки і ще потримайте 10 хвилин.

Вичавіть часник, додайте сіль, цукор, оцет і добре все перемішайте.

Додайте червоний перець, коріандр, перемішайте.

Розкладіть по стерилізованих банках і закатайте.