Такої смакоти з кабачків ви ще не куштували! Дуже простий рецепт

Як приготувати котлети з кабачків та курки (скриншот)

Кабачки вже продаються за доступними цінами, тому прийшов час готувати з цього універсального овочу прості і смачні страви.

Своїм рецептом котлет кабачків з куркою поділилася кулінарка Alina FooDee на своєму каналі YouTube.