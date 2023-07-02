Такої смакоти з кабачків ви ще не куштували! Дуже простий рецепт
Як приготувати котлети з кабачків та курки (скриншот)
Кабачки вже продаються за доступними цінами, тому прийшов час готувати з цього універсального овочу прості і смачні страви.
Своїм рецептом котлет кабачків з куркою поділилася кулінарка Alina FooDee на своєму каналі YouTube.
Складники:
- Кабачок - 1 шт. (300 г)
- Куряча грудка - 1 шт. (250 г)
- Кріп - невеликий пучок
- Сушений часник – 0,5 ч. л.
- Борошно - 1-2 ст. л.
- Цибуля - 1 шт.
- Яйце - 1 шт.
- Сіль, чорний мелений перець - за смаком
Покрокове приготування
Натріть один невеликий кабачок на крупній тертці. Дрібно наріжте кріп.
Зробіть фарш з курячого філе та цибулі.
Змішайте кабачок з куркою, додайте спеції, яйце, а також борошно.
Добре все перемішайте.
Розігрійте олію на сковороді і столовою ложкою викладайте фарш. Обсмажуйте з обох боків по 3-4 хвилини.
Викладіть на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.
Подавайте зі сметаною чи з улюбленим соусом.
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