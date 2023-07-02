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Такої смакоти з кабачків ви ще не куштували! Дуже простий рецепт

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Неділя 02 липня 2023 08:01
Такої смакоти з кабачків ви ще не куштували! Дуже простий рецепт Як приготувати котлети з кабачків та курки (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Кабачки вже продаються за доступними цінами, тому прийшов час готувати з цього універсального овочу прості і смачні страви.

Своїм рецептом котлет кабачків з куркою поділилася кулінарка Alina FooDee на своєму каналі YouTube.

Складники:

  • Кабачок - 1 шт. (300 г)
  • Куряча грудка - 1 шт. (250 г)
  • Кріп - невеликий пучок
  • Сушений часник – 0,5 ч. л.
  • Борошно - 1-2 ст. л.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Яйце - 1 шт.
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Покрокове приготування

Натріть один невеликий кабачок на крупній тертці. Дрібно наріжте кріп.

Зробіть фарш з курячого філе та цибулі.

Змішайте кабачок з куркою, додайте спеції, яйце, а також борошно.

Добре все перемішайте.

Розігрійте олію на сковороді і столовою ложкою викладайте фарш. Обсмажуйте з обох боків по 3-4 хвилини.

Викладіть на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.

Подавайте зі сметаною чи з улюбленим соусом.

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