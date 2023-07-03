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Клопотенко раскрыл "технологию" самых вкусных консервированных кабачков

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Понедельник 03 июля 2023 08:28
Клопотенко раскрыл "технологию" самых вкусных консервированных кабачков Евгений Клопотенко (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко
Эксперт: Евгений Клопотенко

Цены на летние кабачки стремительно падают вниз, поэтому следует брать овощ "в оборот" и готовить из него вкусные блюда: запекать, жарить, консервировать на зиму.

Своим рецептом кабачков по-корейски поделился и известный кулинар Евгений Клопотенко в своем YouTube. Он раскрыл свою особую "технологию лече"

Составляющие:

  • 1 кг кабачков
  • 500 г моркови
  • 500 г лука
  • 1 головка чеснока
  • 250 мл подсолнечного масла
  • 2 ст. л. соли
  • 3 ст. л. сахара
  • 50 мл уксуса столового 9%
  • 1 ч. л. красного перца
  • 20 г кориандра

Как правильно консервировать кабачки

Натрите кабачки на терке для корейской моркови. Так же сделайте и с морковью. Ее тоже нужно натереть. Нарежьте лук "перьями".

Теперь по технологии, которую кулинар называет "лечо" или "аджика", начните готовить закрутку. Налейте в сотейник с толстым дном растительное масло. Разогрейте и сначала обжарьте лук в течение минуты, затем добавьте морковь, пожарьте 3-4 минуты.

Добавьте кабачки и подержите еще 10 минут.

Выдавите чеснок, добавьте соль, сахар, уксус и хорошо все перемешайте.

Добавьте красный перец, кориандр, перемешайте.

Разложите по стерилизованным банкам и закатайте.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как правильно консервировать огурцы.

Также кулинар поделилась уникальным рецептом кабачковых котлет.

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