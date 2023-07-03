Клопотенко раскрыл "технологию" самых вкусных консервированных кабачков
Цены на летние кабачки стремительно падают вниз, поэтому следует брать овощ "в оборот" и готовить из него вкусные блюда: запекать, жарить, консервировать на зиму.
Своим рецептом кабачков по-корейски поделился и известный кулинар Евгений Клопотенко в своем YouTube. Он раскрыл свою особую "технологию лече"
Составляющие:
- 1 кг кабачков
- 500 г моркови
- 500 г лука
- 1 головка чеснока
- 250 мл подсолнечного масла
- 2 ст. л. соли
- 3 ст. л. сахара
- 50 мл уксуса столового 9%
- 1 ч. л. красного перца
- 20 г кориандра
Как правильно консервировать кабачки
Натрите кабачки на терке для корейской моркови. Так же сделайте и с морковью. Ее тоже нужно натереть. Нарежьте лук "перьями".
Теперь по технологии, которую кулинар называет "лечо" или "аджика", начните готовить закрутку. Налейте в сотейник с толстым дном растительное масло. Разогрейте и сначала обжарьте лук в течение минуты, затем добавьте морковь, пожарьте 3-4 минуты.
Добавьте кабачки и подержите еще 10 минут.
Выдавите чеснок, добавьте соль, сахар, уксус и хорошо все перемешайте.
Добавьте красный перец, кориандр, перемешайте.
Разложите по стерилизованным банкам и закатайте.
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