Клопотенко каже, що огірки треба консервувати тільки так

Сезон консервації з початком літа можна оголошувати відкритим. З цього приводу відомий кулінар Євген Клопотенко поділився найкращим рецептом консервованих огірків.

Про це шеф-кухар розповів на своєму каналі YouTube.

Інгредієнти на 3 банки по 1 літру:

1,6 кг огірків

1,4 л води

4 ч. л. солі

8 ч. л. цукру

1-2 ч. л. насіння кропу

6 ст. л. оцту

9 зубчиків часнику (по 3 в кожну банку)

12 лаврових листів (по 4 в кожну банку)

30 горошин чорного перцю (по 10 горошин в кожну банку)

6 гілочок кропу (по 2 гілочки в кожну банку)

Покрокове приготування

Підготуйте огірки до консервування. Вимийте і підсушіть.

Налийте у каструлю воду, додайте сіль, цукор, насіння кропу, оцет. Доведіть до кипіння.

Наповніть чисті стерилізовані банки спеціями, зробивши свого роду "подушку" для огірків. Там має бути лаврушка, часник, чорний перець горошком, кілька гілочок зеленого кропу.

Наповніть банки огірками і залийте гарячим маринадом.

Прикрийте кришками і простерилізуйте в каструлі, поклавши на дно рушник. Залийте водою і простерилізуйте після закипання протягом десяти хвилин.

Закрутіть щільно кришками, і за бажанням переверніть. Це допоможе переконатися, що банки точно закриті щільно.