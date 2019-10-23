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Кличко отличился странной реакцией на камеру прямо в мэрии (видео)

STYLERЖизнь    23.10.2019 - 14:55
Кличко отличился странной реакцией на камеру прямо в мэрии (видео)
Кличко в КГГА закрыл камеру активиста (Фото: коллаж РБК-Украина)

В сети показали видео инцидента с Кличко в КГГА

Виталий Кличко попытался помешать съемке во время встречи с жителями Соломенского района и закрыл рукой телефон активиста общественной организации "Стоп коррупции". Инцидент произошел прямо в здании Киевской городской государственной администрации. В сети опубликовано соответствующее видео.

Во время встречи с киевлянами мэр обсуждал разные вопросы, в то числе поднималась и тема незаконных застроек.

Кличко, отвечая на вопросы, отметил, что проводит прием граждан круглосуточно.

Когда у мэра спросили относительно объекта на Платоновском переулке, градоначальник вскинул руку и закрыл телефон журналиста "Стопкора" Владимира, который снимал общение с гражданами.

Кличко закрыл камеру активиста в здании КГГА (Фото: скриншот)

После этого Кличко попросил "не делать так больше, пожалуйста".

На странице в Facebook киевского подраздела общественной организации в Соломенском районе выложены два ролика - по 8 и 1,5 минут. Инцидент во втором видео описан как стрим нападения на активиста.

Кличко оттолкнул камеру активиста в здании КГГА (Видео: facebook.com/stopcorsolomenka)

Нужно сказать, что пользователи сети неоднозначно высказываются о такой реакции Кличко на камеру.

  • А что не так? Что хотел снять "оператор"? Один вопрос задает, второй снимает! Надо было в нос дать;
  • Пора возвращаться на ринг...

Кличко отличился странной реакцией на камеру прямо в мэрии (видео)

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