Негативный шлейф: почему Кличко и его окружение теряют власть в Киеве

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кабинет министров Украины со дня на день может назначить главой КГГА Александра Ткаченко, экс-гендиректора холдинга "1+1". Он сменит Виталия Кличко, который совмещает эту должность параллельно с полномочиями главы Киевсовета.

И пока в президентской команде определяются с датой досрочных выборов киевского городского головы, Виталий Кличко отчаянно пытается удержать власть в столице. При этом он и его окружение погрязли в скандалах и коррупции.

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Виталий Кличко 7 октября подписал распоряжение о подорожании строительства скандального Шулявского моста на 126 млн гривен. Отныне стоимость объекта составляет 1 млрд 50 млн гривен. Из этой суммы 716 млн выделено на строительные работы, а остальные на оборудование и другие расходы, пишут "Наші гроші".

Согласно документу, по состоянию на 1 августа уже были выполнены работы по реконструкции на 60 млн грн. Это составляло примерно 10% подряда на реконструкцию в 598,5 млн грн, в июне 2018 полученного ООО "Северно-украинский строительный альянс", которое ассоциируют с Максимом Микитасем.

Виталий Кличко и Максим Микитась (коллаж РБК-Украина)

По предварительному контракту, по состоянию на сентябрь 2019 года фирме Микитася было перечислено подписку в размере 99,5%. После чего строительство моста полностью прекратилось, а Микитась заявил о выходе из строительного бизнеса.

Кстати, НАБУ и САП недавно сообщили Микитасю о подозрении в афере со строительством квартир для Нацгвардии, и суд выпустил застройщика из-под ареста за залог в 5,5 млн грн.

Подорожание работ - не единственная проблема строительства Шулявского моста. Подрядчики проваливают график строительства. КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" сообщила журналистам о том, что согласно календарному графику ремонта, путепровод должен быть построен к сентябрю, однако его достроили до сих пор. Коммунальщики сообщили, что дорожное покрытие и первую очередь путепровода должны достроить к ноябрю, а вторую - к февралю 2020 года.

Еще один человек, приближенный к мэру Киева, попал под подозрение правоохранителей. Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему депутату Верховной рады и советнику Виталия Кличко Дмитрию Белоцерковцу подозрение в декларировании недостоверной информации.

Виталий Кличко и Дмитрий Белоцерковец (коллаж РБК-Украина)

Сам мэр столицы не может больше открещиваться от грехов своих подчиненных и умывать руки. Под стать своему одиозному окружению, сам мэр Киева Виталий Кличко также стал фигурантом уголовных производств. Высший антикоррупционный суд на днях обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко по факту злоупотреблений и хищения госсредств средств при реконструкции вышеупомянутого Шулявского моста.

СМИ сообщали, что 18 сентября депутаты Киевсовета подали соответствующее заявление против Кличко в НАБУ. Депутаты заявили, что НАБУ отказалось заводить дело о совершении Кличко и его подчиненными уголовных правонарушений, предусмотренных статьями о злоупотреблении властью или служебным положением (ст. 364), получение взятки (ст. 368), присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (368-2, 191) Уголовного кодекса.

В НАБУ заявили, что занялись расследованием возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" при реконструкции Шулявского моста, что повлекло тяжкие последствия, по признакам уголовного преступления, предусмотренного другой статьей Уголовного кодекса.

Муниципальные депутаты в своем заявлении указали, что Кличко, пользуясь служебным положением, вместе со своими подчиненными длительное время завышают расходы бюджетных средств. Бенефициаром этих оборудок выступает, конечно же, ООО "Северо-Украинский строительный альянс" Микитася. Эта компания была привлечена к реконструкции путепровода на Шулявке с нарушением тендерных процедур.

Кличко также уличили в содействии незаконному обогащению частных лиц за счет средств бюджета Киева в особо крупных размерах. Конкретно - незаконному способствованию продажи имущественных прав фирмам ООО "Укрбуд Инвест" и ООО "Укрбуд Девелопмент" того же Максима Микитася.

Неспортивное поведение

Махинации с бюджетными средствами и строительные оборудки – не единственный бич нынешней власти Киева. Виталий Кличко все же имеет репутацию успешного спортсмена и любит заявления о содействии спорту в столице. Но на деле не все так радужно, как в заявлениях мэра.

Столичная полиция недавно сообщила о подозрении руководству департамента молодежи и спорта КГГА в хищении 2,2 млн грн, которые были выделены на закупку лодок детско-юношеской спортивной школе.

Уголовное производство по данному факту было открыто 13 сентября. Следствие установило, что чиновники Департамента молодежи и спорта КГГА с 2016 года похищали бюджетные средства, выделенные на закупку спортивных лодок для детско-юношеских школ Киева. Полиция установила, что подавляющее большинство тендеров, искусственным путем были выиграны частным предпринимателем, который является тренером ДЮСШ "Буревестник".

При фактической стоимости в 600 тысяч гривен, каждая лодка закупалась по завышенной цене - за 1,4 млн гривен. Всего, по данным полиции, чиновники Департамента молодежи и спорта КГГА и подконтрольный им руководитель ДЮСШ нанесли государству ущерб в 2,2 млн грн.

Напомним, департамент молодежи и спорта решением Виталия Кличко был создан как отдельное подразделение КГГА в 2018 году из структуры департамента науки, образования, молодежи и спорта.

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Имеет ли после такого количества скандалов, уголовных производств, хищении средств на детском спорте нынешняя киевская власть во главе с Виталием Кличко шансы продолжить руководить столицей? Предстоящие выборы дадут ответ на этот вопрос, но осторожно прогнозировать результаты можно уже сейчас.

Антирейтинг Кличко уже перевалил за 50%, как писало ранее РБК-Украина. Также Кличко проигрывает во втором туре рейтинговым кандидатам от других политсил.