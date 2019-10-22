В центре Киева безжалостно рубят деревья (видео)

В Киеве нагло рубят деревья (Коллаж РБК-Украина)

В Шевченковском районе столицы неизвестные рубят деревья

В Пушкинском парке Киева неизвестные люди безжалостно рубят деревья. Об этом сообщил на своей Facebook-странице Андрей Усенко. По его словам, рубят абсолютно все деревья, пытаясь превратить парк в пустырь. Мужчина призвал президента Украины Владимира Зеленского, а также мэра Киева Виталия Кличко не оставлять такой вопиющий инцидент без внимания.

"Прошу реакции!!! Утром 19.10.19, пока все спят, происходит вырубка деревьев Пушкинского парка, рубят в центре парка и города! Безжалостно, подряд, все в пустырь превращают", - написал Усенко.

Видео: в парке столицы рубят деревья (facebook.com/usenko.andrei)

Пользователи сети возмущены таким беспределом и винят во всем мэра Киева Виталия Кличко.

Не волнуйтесь все под контролем Виталика, идет вырубка кустарника!

Какой ужас, хоть закрывай глаза и уши, чтобы не видеть этого беспредела и не рвать себе сердца, нелюди, су*и, твари.

И это быдло будет строить в Украине Европу?))) Угу. Щас.

Такие действия только увилечат количество морального падла в стране.

Пока мы, простые люди, не возьмем в руки оружие ничего не изменится, беспредел будет только процветать.

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