На мосту Кличко снова ЧП: ребенок стал причиной разрушения

ЧП на мосту Кличко (Коллаж РБК-Украина)

Одна из секция моста разлетелась на тысячи осколков

В Киеве, на стеклянном пешеходном мосту, который соединяет арку Дружбы народов и парк Владимирская горка, снова произошло ЧП – была разбита одна из стеклянных перегородок.

Как сообщает издание "Лига Информ", неприятный инцидент произошел в понедельник вечером, 14 октября. По словам очевидцев, виновником разрушений стал маленький мальчик. Он стоял под перилами, а потом подпрыгнул и ударился головой об стеклянную перегородку, которая отделяет перила от лампочек подсветки. От удара перегородка не выдержала и треснула, а осколки стекла рассыпались по земле.

ЧП на мосту Кличко (Фото: ligainform.net)

Родители мальчика не стали обращаться за медицинской помощь, а очень быстро забрали ребенка и покинули мост. На место происшествия прибыли патрульные полицейские, однако, они смогли только опросить очевидцев происшествия. Личности родителей ребенка установить на данный момент не удалось.

Лампу и разбитую секцию уже убрали, но территорию оцеплять не стали, так как этот элемент моста не влияет на безопасность передвижения.

Стоит отметить, что это не первый инцидент с новым мостом, который был построен совсем недавно. Ранее мы писали о том, что внутри стеклянных вставок на мосту завелись насекомые.