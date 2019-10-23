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Кличко відзначився дивною реакцією на камеру прямо в мерії (відео)

STYLERЖиття    23.10.2019 - 14:55
Кличко відзначився дивною реакцією на камеру прямо в мерії (відео)
Кличко в КМДА закрив камеру активіста (Фото: колаж РБК-Україна)

У мережі показали відео інциденту з Кличком у КМДА

Віталій Кличко спробував перешкодити зйомці під час зустрічі з мешканцями Солом'янського району і закрив рукою телефон активіста громадської організації "Стоп корупції". Інцидент стався прямо в будівлі Київської міської державної адміністрації. В мережі опубліковано відповідне відео.

Під час зустрічі з киянами мер обговорював різні питання, в тому числі піднімалася і тема незаконних забудов.

Кличко, відповідаючи на запитання, зазначив, що проводить прийом громадян цілодобово.

Коли у мера запитали щодо об'єкта на Платонівському провулку, градоначальник скинув руку і закрив телефон журналіста "Стопкора" Володимира, який знімав спілкування з громадянами.

Кличко закрив камеру активіста в будівлі КМДА (Фото: скріншот)

Після цього Кличко попросив "не робити так більше, будь ласка".

На сторінці в Facebook київського підрозділу громадської організації у Солом'янському районі викладені два ролика - по 8 та 1,5 хвилин. Інцидент у другому відео описаний як стрім нападу на активіста.

Кличко відштовхнув камеру активіста в будівлі КМДА (Відео: facebook.com/stopcorsolomenka)

Треба сказати, що користувачі мережі неоднозначно висловлюються про таку реакцію Кличка на камеру.

  • А що не так? Що хотів зняти "оператор"? Один питання задає, другий знімає! Треба було в ніс дати;
  • Пора повертатися на ринг...

Кличко відзначився дивною реакцією на камеру прямо в мерії (відео)

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