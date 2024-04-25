Кішки втечуть з вашого саду і перестануть псувати квіти, якщо ви посадите ці 4 рослини

Кішки можуть завдати шкоди вашому саду, викопуючи ямки в землі і використовуючи його як смітник. Є певні рослини, які діють як природний репелент для котів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Express.

Кішки в саду

Хоча ви можете любити своїх котячих друзів, вони можуть сіяти справжній хаос у вашому саду.

Тварини іноді можуть бути корисними, вбиваючи гризунів або інших шкідників, які можуть завдати шкоди вашим рослинам. Однак вони також можуть використовувати ваш сад як ящик для сміття.

Якщо ви посадите певні рослини у своєму саду, це створить природний бар’єр, а також кілька яскравих кольорів серед ваших звичайних рослин.

Які рослини відлякують кішок з саду

Лаванда

Запах лаванди дуже подобається людям, але коти, як правило, тримаються подалі від нього. Це тому, що пухнасті мають потужний нюх, і лаванда для них занадто сильна. Рослину також легко виростити, а мухи її теж оминають.

Розмарин

Вирощування розмарину має кілька переваг, одна з яких - відлякувати котів. Рослина також котам не подобається та вони намагаються оминати її.

Колеус собачий

Ця рослина має влучну назву, оскільки вона відлякує не тільки котів. Коли тварина проходить повз рослину, вона виділяє різкий запах, який ненавидять коти, собаки, лисиці чи кролики.

Котяча м'ята

Як відомо багатьом, котяча м'ята - рослина, яка приваблює котів. Це означає, що може бути корисно посадити його подалі від рослин, які ви хочете зберегти.

Котяча м’ята містить хімічну речовину, яка запускає систему винагороди у котів, тож як тільки вони відчують запах котячої м’яти, вони не зацікавляться вашим садом.