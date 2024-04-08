Чи варто спати з собаками та котами: науковці дали нарешті відповідь

Нове дослідження про вплив домашніх собак та котів на сон власників нарешті поставило крапку у цьому питанні. Вчені виявили, з ким насправді господарям спати можна, а кого у ліжко пускати не варто.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження у журналі Scientific Reports.

Команда психологів з Трініті-коледжу в Коннектикуті провела цікаве дослідження про вплив домашніх улюбленців на сон їх господарів. Дослідження проводили за допомогою онлайн-платформи Prime Panels і сформували репрезентативну вибірку з відповідей 1591 людини. Трохи більше половини - жінки, а середній вік учасників - 46 років.

Учасники відповідали на питання про наявність домашніх тварин, свої демографічні дані, оцінили рівень стресу і характер сну. Також додатково вони заповнювали анкети про умови сну, своїх улюбленців і ступінь прихильності до них.

Усі зібрані дані розділили на дві групи - одна тих, хто спільно спить з улюбленцями - в одній кімнаті, на одному ліжку або окремо. Друга група - які сплять окремо від котиків та собачок.

Аналіз показав, що власники тварин з першої групи сплять значно гірше і частіше мають симптоми безсоння, ніж ті, хто спить в окремих приміщеннях з улюбленцями. Тенденція зберіглася навіть після поправок на демографічні відмінності між респондентами.

Але найцікавіше показав аналіз вчених після розділення учасників - на власників котів та власників собак. Зниження якості сну дуже чітко простежувалося в тих, хто спав спільно с собаками, а не з котами. Крім того, ефект був більш виражений за наявності кількох домашніх тварин. Впливу прихильності до вихованців на сон їхніх власників автори дослідження не виявили.

На подив науковців, 93% з-поміж тих, хто спить з улюбленцями, вважали, що тварини позитивно або нейтрально впливають на їхній сон. Тобто, багато людей навіть не підозрює, що їхній улюбленець заважає спати.

Загалом домашні кішки та собаки позитивно впливають на психічний стан свої господарів, сприяючі зниженню рівня тривоги та більшій фізичній активності протягом дня. Деякі люди відзначають, що спільний сон з улюбленцями дає їм відчуття комфорту і близькості.

Проте психологи закликали не забувати, що тварини в спальні - джерело можливого додаткового шуму, що може стати на заваді для якісного нічного сну, який дуже важливий для здоров'я.

До речі, в одному з попередніх досліджень на цю тему, дослідники зазначили, що кішки та собаки більш активні саме вночі, тому вони можуть заважати господарям виспатися. Тому варто обмежувати доступ тварин до спальні або обладнати для вихованця вольєр, де він буде проводити ніч.