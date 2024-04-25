Кошки убегут из вашего сада и перестанут портить цветы, если вы посадите эти 4 растения

Кошки могут нанести вред вашему саду, копая ямки в земле и используя ее в качестве мусорника. Есть определенные растения, которые действуют как природный репеллент для кошек.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.

Кошки в саду

Хотя вы можете любить своих кошачьих друзей, они могут сеять настоящий хаос в вашем саду.

Животные иногда могут быть полезны, убивая грызунов или других вредителей, которые могут нанести вред вашим растениям. Однако они также могут использовать ваш сад как мусорный ящик.

Если вы посадите некоторые растения в своем саду, это создаст естественный барьер, а также несколько ярких цветов среди ваших обычных растений.

Какие растения отпугивают кошек из сада?

Лаванда

Запах лаванды очень нравится людям, но коты, как правило, держатся подальше от него. Это потому, что пушистые обладают мощным обонянием, и лаванда для них слишком сильна. Растение также легко вырастить, а мухи его тоже избегают.

Розмарин

Выращивание розмарина имеет несколько преимуществ, одно из которых - отпугивать кошек. Растение также котам не нравится и они пытаются обходить его.

Колеус собачий

Это растение имеет точное название, поскольку оно отпугивает не только кошек. Когда животное проходит мимо растения, оно выделяет резкий запах, который ненавидят кошки, собаки, лисы или кролики.

Кошачья мята

Как известно многим, кошачья мята - растение, привлекающее кошек. Это означает, что может быть полезно посадить его подальше от растений, которые вы хотите сохранить.

Кошачья мята содержит химическое вещество, которое запускает систему вознаграждения у кошек, и как только они почувствуют запах кошачьей мяты, они потеряют интерес к к вашему саду.