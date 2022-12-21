Кинула ювелірний бізнес і пішла на війну: Леся Нікітюк розповіла правдиву історію "української Жанни Д'Арк"

Леся Нікітюк зустрілася з "українською Жанною Д'Арк" - відомою військовою-снайперкою Євгенією Емеральд, яка зараз чекає на другу дитину .

У ефірі нового випуску шоу LeМаршрутка на Новому каналі Нікітюк розповіла, що Євгенія до початку повномасштабної війни займалася ювелірним бізнесом. Але після 24 лютого вона вступила до ТРО, а згодом - у полк спеціального призначення "Сафарі".

"Виявляється, на фронті професія "снайпер" серед жінок найпоширеніша після медиків. Усе тому, що жінки більш холоднокровні, спокійні, зібрані та витривалі, ніж чоловіки. А взагалі снайпер - професія для тих, хто не любить поспіху. Хто може годинами сидіти чи лежати", - каже Леся.

Сама ж Емеральд зізнається, що по-справжньому насолоджується ритмом життя, який зараз має.

"У мене є дідусь, який був мисливцем. Саме він колись дав мені гвинтівку, і я пішла стріляти. Коли розпочалася війна, в мене взагалі не було жодних сумнівів, чим буду займатися. Бізнес закинула і десь на шостий день вторгнення була в строю. Свою гвинтівку називаю Вітя", - говорить Євгенія.

Євгенія Есмеральд і Леся Нікітюк (фото: Новий канал)

Жінка додає, що не шкодує про своє рішення, бо почувається на своєму місці.

"Щодня, коли прокидаюся, кажу: "Дякую за моє життя. Дякую за те, що зараз відбувається. Мене все влаштовує", - розповідає снайперка.

У лавах ЗСУ зараз служить близько 50 тисяч жінок. Снайпери, медики, офіцери, командири батарей, взводів, військових машин та відділень безпілотної авіації…

"Вони сміливі, красиві та смертельно небезпечні. Жінки пліч-о-пліч із чоловіками женуть ворога з нашої землі. З такими військовими ворог ніколи не захопить нашу країну, а лише вихопить", - підсумувала Нікітюк.

Нікітюк і Есмеральд (фото: Новий канал)