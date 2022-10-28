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Перша жінка, яка очолила артилерійський підрозділ: у Генштабі показали фото української берегині

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П'ятниця 28 жовтня 2022 07:45
Перша жінка, яка очолила артилерійський підрозділ: у Генштабі показали фото української берегині Фото: військова-артилеристка ЗСУ Любов (Костянтин Ліберов / facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Володимир Костирін

Військовослужбовець ЗСУ Любов, яка захищає рідну країну на фронті з перших днів російського повномасштабного вторгнення, стала першою жінкою, яка очолила артилерійський підрозділ українського війська.

Про це розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України на сторінці у Facebook.

Захисниця України з 26 окремої артилерійської бригади раніше працювала вчителькою історії та викладала до 2016 року.

Зараз вона високопрофесійна військова, бере участь у боях з російськими загарбниками, разом із побратимами розкриває і прицільно "відпрацьовує" по вогневих засобах ворога, позбавляючи можливості вести обстріл по наших військових та цивільних, по будівлях та містах.

У Генштабі показали фото, як Любов якраз знаходиться на одному з місць колишнього скупчення військової техніки противника, що нині перетворилася на обгорілі кучі металобрухту.

Перша жінка, яка очолила артилерійський підрозділ: у Генштабі показали фото української берегині

Військова ЗСУ Любов, керівниця артилерійського підрозділу (фото: Костянтин Ліберов / facebook.com/GeneralStaff.ua)

"Нічого особливого. Просто перша жінка, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ, стоїть на руїнах техніки окупанта, що була зруйнована силами її підрозділу.

Ми, мабуть, ніколи не перестанемо дивуватись та захоплюватись нашими людьми. Дівчина - артилеристка за покликанням, яка з перших днів відстоює нашу з вами свободу", - зазначається у повідомленні.

Перша жінка, яка очолила артилерійський підрозділ: у Генштабі показали фото української берегиніПерша жінка, яка очолила артилерійський підрозділ: у Генштабі показали фото української берегині

Артилеристка Кохання на руїнах розбитої ворожої військової техніки (фото: Костянтин Ліберов / facebook.com/GeneralStaff.ua)

Вдома на неї чекає дитина, сім'я, і Любов мріє про швидке завершення війни та перемогу, щоб скоріше повернутися до рідних.

На передовій, коли є час, вона фотографує світанки та заходи сонця, а знімки робить на мобільник, складаючи цілу добірку неймовірних пейзажів.

"Нас це по справді зворушило, адже навіть на фронті, в окопах, вона продовжує помічати красу навколо себе.Подивіться в її очі. Жінка, мати, воїн. В її погляді - уся рішучість нашої землі", - йдеться у публікації.

Перша жінка, яка очолила артилерійський підрозділ: у Генштабі показали фото української берегиніПерша жінка, яка очолила артилерійський підрозділ: у Генштабі показали фото української берегині

Військова-артилеристка ЗСУ Кохання на фронті з початку повномасштабного вторгнення РФ (фото: Костянтин Ліберов / facebook.com/GeneralStaff.ua)

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