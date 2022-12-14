"Не маю спокою": вагітна українська військова Жанна д'Арк зізналася, за що її мучить совість
Українська захисниця Євгенія Емеральд, відома як Жанна Д'Арк, розповіла, що через другу вагітність не змогла вигнати окупанта. Військовослужбовиця відзначила, що у тилу перебувати важче, ніж на фронті.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
За її словами, її щодня мучить совість за те, що вона знаходиться вдома і не може воювати, коли бойові товариші продовжують захищати кожен сантиметр землі.
Також їй прикро, що її звинувачують у піарі після інтерв'ю "ЖВЛ".
"У тилу важче, ніж на фронті. Повернувшись, я не маю спокою. Ви думаєте, що інтерв'ю - це легко? Що я піарюся? Регулярно я отримую погрози, прокляття!" - сказала вона.
Українська захисниця "Жанна Д'Арк" (instagram.com/emerald.evgeniya)
Жанна д'Арк нагадала, що 24 лютого вона пожертвувала всім заради справедливості, свободи та майбутнього кожного українця. Вона зазначила, що дає інтерв'ю не заради піару, а заради боротьби із пропагандою.
Українська захисниця "Жанна Д'Арк" (instagram.com/emerald.evgeniya)
Раніше ми повідомляли, що військова Євгенія Емеральд вийшла заміж просто на передовій.
Також ми детально розповідали історію снайперки "Жанни Д'Арк".