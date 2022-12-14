ua ru
Ср, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Не маю спокою": вагітна українська військова Жанна д'Арк зізналася, за що її мучить совість

Новость на русском →
Середа 14 грудня 2022 18:15
"Не маю спокою": вагітна українська військова Жанна д'Арк зізналася, за що її мучить совість Євгенія Емеральд зізналась, за що її мучить совість (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українська захисниця Євгенія Емеральд, відома як Жанна Д'Арк, розповіла, що через другу вагітність не змогла вигнати окупанта. Військовослужбовиця відзначила, що у тилу перебувати важче, ніж на фронті.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, її щодня мучить совість за те, що вона знаходиться вдома і не може воювати, коли бойові товариші продовжують захищати кожен сантиметр землі.

Також їй прикро, що її звинувачують у піарі після інтерв'ю "ЖВЛ".

"У тилу важче, ніж на фронті. Повернувшись, я не маю спокою. Ви думаєте, що інтерв'ю - це легко? Що я піарюся? Регулярно я отримую погрози, прокляття!" - сказала вона.

&quot;Не маю спокою&quot;: вагітна українська військова Жанна д'Арк зізналася, за що її мучить совістьУкраїнська захисниця "Жанна Д'Арк" (instagram.com/emerald.evgeniya)

Жанна д'Арк нагадала, що 24 лютого вона пожертвувала всім заради справедливості, свободи та майбутнього кожного українця. Вона зазначила, що дає інтерв'ю не заради піару, а заради боротьби із пропагандою.

&quot;Не маю спокою&quot;: вагітна українська військова Жанна д'Арк зізналася, за що її мучить совість&quot;Не маю спокою&quot;: вагітна українська військова Жанна д'Арк зізналася, за що її мучить совість&quot;Не маю спокою&quot;: вагітна українська військова Жанна д'Арк зізналася, за що її мучить совість&quot;Не маю спокою&quot;: вагітна українська військова Жанна д'Арк зізналася, за що її мучить совістьУкраїнська захисниця "Жанна Д'Арк" (instagram.com/emerald.evgeniya)

Раніше ми повідомляли, що військова Євгенія Емеральд вийшла заміж просто на передовій.

Також ми детально розповідали історію снайперки "Жанни Д'Арк".

Читайте РБК-Україна в Google News
снайперы Євгенія Емеральд Жанна д'Арк військова