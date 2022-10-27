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Українська Жанна д'Арк чекає на дитину: "у мене під серцем бандерятко"

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Четвер 27 жовтня 2022 14:35
Українська Жанна д'Арк чекає на дитину: "у мене під серцем бандерятко" Снаперша Євгенія Емеральд вагітна (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українська снайперка Євгенія Емеральд, яку називають Жанною Д'Арк, повідомила про свою вагітність. 31-річна військова зовсім недавно вийшла заміж і зізнається, що приховувала свій стан навіть від чоловіка.

Про це військова написала на своїй сторінці в Instagram.

31-річна снайперка Євгенія Емеральд зізнається, що приховувала кілька місяців свою вагітність навіть від чоловіка, бо дала слово, що буде на війні доти, доки не буде вигнано ворога з нашої країни.

"У мене під серцем бандерятко. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я дала слово українському народу, що буду на цій війні, поки ми не виженемо ворога. Я не дотрималась слова. Вибачте мені, друзі. Я так довго не наважувалася сказати. Вагітний снайпер - прямий сюр якийсь", - розповіла військова.

Українська Жанна д'Арк чекає на дитину: &quot;у мене під серцем бандерятко&quot;Українська Жанна д'Арк чекає на дитину: &quot;у мене під серцем бандерятко&quot;

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Вона додала, що так вийшло, що на цій війні від кохання двох військових зародилася нова душа. Майбутній захисник чи захисниця України. І це була єдина причина, чому Євгенія наприкінці вересня залишила бойовий фронт та перейшла у тиловий фронт.

"Багато хто каже, що ця дитина врятувала мені життя. Перші два місяці я не зізнавалася ні чоловікові, ні командирам і перебувала на війні, захищаючи землю, доки не замучив токсикоз", - зізнається українська Жанна д'Арк.

Українська Жанна д'Арк чекає на дитину: &quot;у мене під серцем бандерятко&quot;Українська Жанна д'Арк чекає на дитину: &quot;у мене під серцем бандерятко&quot;Українська Жанна д'Арк чекає на дитину: &quot;у мене під серцем бандерятко&quot;Українська Жанна д'Арк чекає на дитину: &quot;у мене під серцем бандерятко&quot;

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

До війни Євгенія Емеральд була підприємцем та ювеліром. З дитинства вона була захоплена військовою справою та хотіла вирушити на фронт ще 2014 року. Але їй відмовили, бо Євгенія на той момент мала доньку, якій не було ще й двох років.

Українська Жанна д'Арк чекає на дитину: &quot;у мене під серцем бандерятко&quot;

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Але у 2022 році вона одразу вирушила захищати Україну та вступила спочатку до тероборони, а потім до полку спеціального призначення "Сафарі". Зараз вона – офіцер та снайпер.

14 жовтня Емеральд вийшла заміж прямо на фронті – за військового, з яким познайомилася на передовій, Євгенія Стипанюка.

Українська Жанна д'Арк чекає на дитину: &quot;у мене під серцем бандерятко&quot;Українська Жанна д'Арк чекає на дитину: &quot;у мене під серцем бандерятко&quot;Українська Жанна д'Арк чекає на дитину: &quot;у мене під серцем бандерятко&quot;Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

До речі, раніше ми розповідали про те, як відбулося весілля української Жанни д'Арк.

А також ми повідомляли про те, як Євгенія Емеральд стала військовою.

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