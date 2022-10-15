Українська захисниця "Жанна Д'Арк" вийшла на заміж прямо на передовій: дивіться зворушливі фото

Військова Євгенія Емеральд, відома як "Жанна Д'Арк", вийшла заміж просто на передовій у День захисників і захисниць України.

Зворушливими світлинами з весілля вона поділилася у своєму Instagram .

Чоловіком Євгенії став військовий та тезка Євген Стипанюк. Пара познайомилася на війні, тому символічно, що молодята взяли шлюб саме 14 жовтня - у День захисників та захисниць України.

"Сьогодні я стала офіційно дружиною військового. Це відбулося на передовій і нас розписав Генерал ЗСУ. Ідеальнішого весілля я й уявити не могла!", - написала Євгенія під знімками.

Весілля "Жанни Д'Арк" на передовій (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

До речі, для нареченого Євгена це було не лише весілля, а й День народження. Тому, пише Емеральд, тепер він точно ніколи не забуде дату свого весілля.

Весілля "Жанни Д'Арк" на передовій (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Весілля зіграли на передовій у Харківській області, тому серед запрошених гостей лише військові. "Еххх. Саме так. Скромно, швидко, серед військових. Таки завербували снайперку", - жартує в дописі військова.

Весілля "Жанни Д'Арк" на передовій (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)