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Українська захисниця "Жанна Д'Арк" вийшла на заміж прямо на передовій: дивіться зворушливі фото

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Субота 15 жовтня 2022 18:35
Українська захисниця "Жанна Д'Арк" вийшла на заміж прямо на передовій: дивіться зворушливі фото Пару молодят розписав генерал ЗСУ (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Автор: Юлія Гаюк

Військова Євгенія Емеральд, відома як "Жанна Д'Арк", вийшла заміж просто на передовій у День захисників і захисниць України.

Зворушливими світлинами з весілля вона поділилася у своєму Instagram.

Чоловіком Євгенії став військовий та тезка Євген Стипанюк. Пара познайомилася на війні, тому символічно, що молодята взяли шлюб саме 14 жовтня - у День захисників та захисниць України.

"Сьогодні я стала офіційно дружиною військового. Це відбулося на передовій і нас розписав Генерал ЗСУ. Ідеальнішого весілля я й уявити не могла!", - написала Євгенія під знімками.

Українська захисниця &quot;Жанна Д'Арк&quot; вийшла на заміж прямо на передовій: дивіться зворушливі фотоУкраїнська захисниця &quot;Жанна Д'Арк&quot; вийшла на заміж прямо на передовій: дивіться зворушливі фотоУкраїнська захисниця &quot;Жанна Д'Арк&quot; вийшла на заміж прямо на передовій: дивіться зворушливі фотоУкраїнська захисниця &quot;Жанна Д'Арк&quot; вийшла на заміж прямо на передовій: дивіться зворушливі фото

Весілля "Жанни Д'Арк" на передовій (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

До речі, для нареченого Євгена це було не лише весілля, а й День народження. Тому, пише Емеральд, тепер він точно ніколи не забуде дату свого весілля.

Українська захисниця &quot;Жанна Д'Арк&quot; вийшла на заміж прямо на передовій: дивіться зворушливі фотоУкраїнська захисниця &quot;Жанна Д'Арк&quot; вийшла на заміж прямо на передовій: дивіться зворушливі фото

Українська захисниця &quot;Жанна Д'Арк&quot; вийшла на заміж прямо на передовій: дивіться зворушливі фото

Весілля "Жанни Д'Арк" на передовій (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Весілля зіграли на передовій у Харківській області, тому серед запрошених гостей лише військові. "Еххх. Саме так. Скромно, швидко, серед військових. Таки завербували снайперку", - жартує в дописі військова.

Українська захисниця &quot;Жанна Д'Арк&quot; вийшла на заміж прямо на передовій: дивіться зворушливі фотоУкраїнська захисниця &quot;Жанна Д'Арк&quot; вийшла на заміж прямо на передовій: дивіться зворушливі фотоУкраїнська захисниця &quot;Жанна Д'Арк&quot; вийшла на заміж прямо на передовій: дивіться зворушливі фото

Весілля "Жанни Д'Арк" на передовій (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

До речі, раніше ми детально розповідали історію снайперки "Жанни Д'Арк".

Ми також розповіли, скільки пар взяли шлюб в Україні 14 жовтня.

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