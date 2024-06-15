"Кілька разів намагався": відомий ведучий розповів про походи до ТЦК

Блогер Слава Дьомін розповів, чи оновив він дані у ТЦК. Як виявилося, він туди вже ходив, але поки що нічого не вийшло.

В інтерв'ю РБК-Україна Дьомін зізнався, чи боїться він мобілізації та що буде робити, якщо доведеться відправитися на фронт.

"В мене не вийшло"

Блогер розповів, що вже декілька разів намагався оновити свої дані. Дьомін навів у приклад Анатолія Анатоліча, який вже неодноразово розповідав про "пригоди" у ТЦК.

"Я кілька разів намагався оновити дані. В мене не вийшло, тому що великі черги. Тому я зараз чекаю, коли трошечки спадуть усі ці черги. Бо я просто не маю фізично часу стояти там по 3-4 години", - пояснив журналіст.

"Ви бачите, як Анатолій Анатоліч ходить? У нього троє дітей, йому просто треба ці всі результати, а він цього теж не може зробити. Тому я чекаю, але я готовий, це закон", - додав він.

Чи готовий Дьомін піти на фронт (фото: instagram.com/slavademin_official)

Чи боїться Дьомін мобілізації

Ведучий не став приховувати, що йому страшно. Але насправді, зазначив він, думки про це викликають такі емоції не лише у нього.

"А який вихід? Ну, бояться всі, так, це чесно. Всі бояться смерті, всі бояться війни. Але якщо так станеться, ховатися або втікати за кордон не буду, це точно не про мене", - заявив Дьомін.

Що артисти-чоловіки говорять про мобілізацію

Нещодавно стало відомо, що Монатіка зупинили ТЦК у центрі Києва. Згодом артист заявив, що у нього просто перевірили документи. Також про мобілізацію висловлювався Дмитро Коляденко. Він казав, що вже скоро оновить дані і зовсім цього не боїться.

А днями ми розповідали, що до ТЦК викликали 66-річного Павла Зіброва. Зі слів артиста, він туди сходив з оркестром.